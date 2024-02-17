Diablo 4, önümüzdeki ay Xbox Game Pass'e gelecek

2023'ün son çeyreğinde gerçekleşen yaklaşık 70 milyar dolarlık Microsoft ve Activision Blizzard satın alımı sonrası şirketin oyunlarının Xbox Game Pass kütüphanesine eklenmesi bekleniyordu. Xbox Başkanı Phil Spencer ise abonelere müjdeyi verdi.

DIABLO 4, XBOX GAME PASS'E GELİYOR

Katıldığı Xbox podcasti sırasında Phil Spencer, Sarah Bond ve Matt Booty'ye Diablo 4'ün 28 Mart'ta Xbox Game Pass'e geleceğini açıkladı. Spencer, "Diablo IV'ün 28 Mart'tan itibaren 34 milyon Game Pass abonesi tarafından hem PC hem de Xbox konsollarında oynanabileceğini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" sözlerine yer verdi.

Diablo 4, ilk olarak 30 Mayıs 2023'te PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One ve Xbox Series X|S platformları için piyasaya sürüldü. İlk başta Blizzard'ın kendi platformu Battle.net aracılığıyla PC oyunculara sunsa da daha sonra Steam platformunda da çıkış yaptı.

Ayrıca Phil Spencer'ın yaptığı bu duyuru ile Xbox Game Pass'in güncel kullanıcı sayısı da açıklandı.