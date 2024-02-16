Xbox Game Pass'in resmi kullanıcı sayısı 34 milyonu geçti

34 milyon abone rakamının Xbox Game Pass Core üyelerini de kapsıyor. 2023'ün ortalarında tanıtılan Xbox Game Pass Core, Xbox Live Gold'un yerine geçen hizmetti ve üyelere çok oyunculu oyunlara ve tüm Game Pass kütüphanesinden 25'ten fazla oyundan oluşan seçilmiş bir seçkiye erişim sağlıyor.

GAME PASS KULLANICI SAYISI 34 MİLYONU GEÇTİ

Xbox İletişim Başkanı Kari Perez, Xbox'ın internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Activision ve Blizzard oyunlarını Game Pass ile sunma taahhüdümüzü yerine getirmeye başladığımızda, hem yeni çıkanlar hem de efsanevi kataloğundan klasik oyunlar olacak. Diablo IV'ün 28 Mart'tan itibaren 34 milyon Game Pass abonesi tarafından hem PC hem de Xbox konsollarında oynanabileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." sözlerine yer verdi.

34 milyon abonenin hangi platformlarda olduğu belli değil. Ancak Xbox başkanı Phil Spencer, Stephen Totilo'nun Game File haber bültenine hizmetin son zamanlarda PC ve bulut platformlarında güçlü bir büyüme kaydettiğini söylemişti.