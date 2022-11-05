Deep Rock Galactic sistem gereksinimleri neler? Deep Rock Galactic kaç GB?
Gamegar Haberleri
Ghost Ship Games'in geliştirip Coffee Stain Publishing'in yayıncılığını yaptığı co-op bilim kurgu oyunu Deep Rock Galactic'in sistem gereksiinmleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Deep Rock Galactic sistem gereksinimleri neler? Deep Rock Galactic kaç GB? Detayları haberimizde…
Deep Rock Galactic sert uzay Cücelerinin, %100 yok edilebilir çevrelerin, yöntemsel oluşturulmuş mağaraların ve uzaylı canavarlardan sonsuz sürülerin olduğu bir co-op birinci bilim kurgu FPS oyunudur. Peki, Deep Rock Galactic sistem gereksinimleri neler? Deep Rock Galactic kaç GB? İşte detaylar…
Deep Rock Galactic'i en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core çift çekirdekli işlemci, 6 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.
- İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit
- İşlemci: 2.4 GHz Dual Core
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
- İşlemci: 2.4 GHz Quad Core
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA 970 veya AMD Radeon 290
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Deep Rock Galactic'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 3 GB boş depolama alanı gerkemektedir.