Ghost Ship Games'in geliştirip Coffee Stain Publishing'in yayıncılığını yaptığı co-op bilim kurgu oyunu Deep Rock Galactic'in sistem gereksiinmleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Deep Rock Galactic sistem gereksinimleri neler? Deep Rock Galactic kaç GB? Detayları haberimizde…

Deep Rock Galactic sert uzay Cücelerinin, %100 yok edilebilir çevrelerin, yöntemsel oluşturulmuş mağaraların ve uzaylı canavarlardan sonsuz sürülerin olduğu bir co-op birinci bilim kurgu FPS oyunudur. Peki, Deep Rock Galactic sistem gereksinimleri neler? Deep Rock Galactic kaç GB? İşte detaylar…

DEEP ROCK GALACTIC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Deep Rock Galactic'i en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core çift çekirdekli işlemci, 6 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.

DEEP ROCK GALACTIC MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit

İşlemci: 2.4 GHz Dual Core

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

DEEP ROCK GALACTIC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

İşlemci: 2.4 GHz Quad Core

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA 970 veya AMD Radeon 290

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

DEEP ROCK GALACTIC KAÇ GB?

Deep Rock Galactic'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 3 GB boş depolama alanı gerkemektedir.