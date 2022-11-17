Dead Island 2'nin çıkış tarihi birkaç ay ertelendi

Dead Island'ın lasmanına yaklaşık üç ay gibi bir süre kala geliştirici ekip Dead Island 2'nin çıkış tarihini birkaç hafta ileriye aldığını açıkladı.

DEAD ISLAND 2 ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENDİ

3 Şubat 2023'te piyasaya sürülmesi planlanan Dead Island 2'nin çıkış tarihi 28 Nisan 2023'e ertelendiği bildirildi. Geliştirme aşamasında son düzlüğe giren Dead Island 2, "12 kısa hafta" gecikecek.

Stüdyo, "Dead Island 2'yi ertelemenin ironisi bizim için kayıp değil ve şüphesiz sizin kadar hayal kırıklığına uğradık" diyor. "Gecikme sadece 12 kısa hafta ve gelişme şu anda son düzlükte; Başlatmaktan gurur duyduğumuz bir oyunu başlatabileceğimizden emin olmak için ihtiyacımız olan zamanı alacağız. Yıllardır bekleyenler için, bizimle orada takıldığınız için teşekkür ederiz."

Dead Island 2'nin yeni oynanış görüntüleri ve fragmanlarının yer alacağı etkinlik 6 Aralık 2022'de düzenlenecek.