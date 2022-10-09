Cyberpunk 2077 ile Sorumlu Kalite Kontrol Stüdyosu, Deneyimi Hakkında Yanlış Bilgi Vermiş

Cyberpunk 2077 kalite güvencesiyle sorumlu stüdyo Quantic Lab'in deneyimi ve insan gücü hakkında CDPR'a yalan söylediği ortaya çıktı.

Cyberpunk 2077'nin kalite güvencesini üstlenmiş olan Romanya asıllı yazılım stüdyosu Quantic Lab, PC Gamer dergisiyle yapılan bir görüşmeye göre CD Projekt Red'e çalışanlarının deneyimi ve sayısı hakkında yanlış bilgi vermiş. Haziran ayında Upper Echelon Gamers adlı YouTube kanalında da bahsi geçen ve gün yüzüne çıkan bu durum net bir şekilde kapatılmamıştı, şimdi ise PC Gamer ile yapılan bu görüşme sahne arkasında neler döndüğünü biraz daha anlamamızı sağlıyor.

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Yapılan görüşme 2 tane şuan stüdyoda çalışan, 8 tane de eski çalışan olmak üzere toplam 10 farklı Quantic Lab çalışanı ile yapılmış. Stüdyonun ismini duyan neredeyse hiçbir insan çıkmayacaktır, ancak kendileri zamanında çok duyduğumuz projelerle çalışmış. Witcher 3: Blood and Wine, Cities: Skylines ve Divinity: Original Sin 2 gibi projelere ortak olmuş.

Cyberpunk 2077 ve NBA 2K21 Aynı Anda Yürütülmeye Çalışılmış

Çalışanların dediğine göre Quantic Lab sadece CDPR'a değil diğer oyun geliştiricilerine de deneyimleri hakkında yanlış bilgi veriyormuş. Bunun üstüne Cyberpunk 2077 kadar büyük bir projeyi yönetirmeye çalışırken stüdyo NBA 2K21'in de kalite kontrolünü üstlenmeye çalışmış. Bu da zaten bu büyük projeler için yeteri kadar insan gücüne sahip olmayan bu stüdyonun Cyberpunk 2077 için sadece 30 kişilik bir ekip görevlendirmesine yol açmış. Hatta çalışanların verdiği rapora göre bu 30 kişiden yalnızca 10'u kalite güvencesi alanında deneyimliymiş.

Bunun gibi sıralanan daha bir çok yanlış kararların altında kalan çalışanlar, aynı zamanda düşük maaş ve düşük moralden dolayı da istedikleri verimi yakalayamadıklarını dile getirdi. Bu standartlar altında çalışanların CDPR ile olan görüşmelerde iş ortamı ve projenin gidişatı hakkında detaylı bilgi vermemesi gerektiği de belirtildi. Şirketin test alanını yönetmeye yükselen çalışanların, üstleri tarafından aynı şekilde şirketin deneyimi hakkında yanlış bilgi verilmesi için zorlandığını da ekledi.

Oyun endüstrisinin belki de en sıkıntılı çıkışlarından birini yaşayan Cyberpunk 2077, maalesef ki sahne arkasında alınan pek çok yanlış karar ve pek çok yanlış yönetimin ortaya çıkardığı bir ürün olarak aklımızda kaldı. Oyun an itibari ile aslında gayet iyi bir durumda, hatta yeni çıkan Cyberpunk: Edgerunners dizisi ve güncellemesi ile pek çok oyuncuyu oyuna geri çekti, yorumlar da gayet iyi yönde. Ancak geliştiricilerin de farkında olmadığı bu tür kontrolü zor değişkenlerin yol açtığı çalkantılı çıkış, 2 sene sonra bile oyuncuların ağzında bıraktığı ekşi tadı hatırlatıyor.