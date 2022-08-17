CS:GO sistem gereksinimleri neler? CS:GO kaç GB? CS: GO ücretsiz mi?

Valve ve Hiddden Path tarafından geliştirilip, yayınlanan popüler FPS oyunu Counter Strike: Global Offensive veya kısaca CS:GO, milyonlarca oyuncunun tercih ettiği oyunlar arasında yer alıyor. CS GO sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, CS:GO minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir? CS GO kaç GB? CS GO nasıl oynanır? Detaylar haberimizde...

Valve ve Hiddden Path tarafından geliştirilip yayınlanan Counter- Strike: Global Offensive, 2012 yılında piyasaya sürülmesinin ardından FPS dünyasının en çok ilgi gören oyunlarından bir tanesi haline geldi.CS: GO için bir anket yapılsa ve bilgisayar oyunları arasında gelmiş geçmiş en efsane ve en güzel oyun serisi nedir diye sorulsa, büyük bir çoğunluk Counter Strike cevabını verir.

Oyunseverlerin en beğendiği ve oynarken keyif aldığı oyunlar arasında yer alan CS GO sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, CS:GO oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? CS:GO sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! CS GO kaç GB? Sizler için derledik...

CS: GO NEDİR?

Counter-Strike: Global Offensive ya da bilinen kısa adıyla CS:GO, Valve ve Hidden Path Entertainment tarafından geliştirilen çevrim içi birinci şahıs nişancı oyunu.

CS: GO OYNANIŞI NASILDIR?

Serinin önceki oyunları gibi Global Offensive, görev tabanlı birçok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunudur. Oyuncular ilk önce görevleri tamamlamak veya düşman takımı yok etmek için teröristler veya terörle mücadele ekibi takımlarından birini seçerler. Örneğin, yıkım haritalarında (de_) teröristler bomba kurmaya çalışırken, terörle mücadele bombanın kurulmasını engellemeye veya kurulmuş bombayı imha etmeye çalışır. Global Offensive'e önceki oyunlardaki görevlere ek olarak silah yarışı (arms race) denilen bir mod eklenmiş, bu modla birlikte klasik Counter-Strike haritalarının yanında farklı haritalar da oyuna dahil edilmiştir.

Önceki oyunlarda olduğu gibi, bir tur görevlerin tamamlanmasıyla veya düşman takımın imha edilmesiyle sona erer ve yeni bir tur başlar. Tur bitmeden ölen oyuncular, dirilmek için turun bitmesini beklemek zorundadır. Oyuncular önceki turdaki performansına göre alacağı parayla silah ve ekipman satın alabilir.

CS GO SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2022

CS GO MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2022

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Phenom X3 8750 işlemci veya daha iyisi

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIAGeForce GT 420 veya AMD Radeon HD 6450

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

CS GO ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2022

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Pentium Dual Core E5700 3.00 GHz veya AMD Phenom 8750

Bellek: 2 GB Sistem Belleği

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 6670 veya NVIDIA GeForce GT 630

Depolama : 15 GB depolama alanı

CS GO KAÇ GB?

CS: GO'yu oynayabilmek için en temel kurulum dahil 15 GB boş depolama alanı gerektirmektedir. Fakat oyuna gelen yeni güncellemeler ve editlerle birlikte oyunun gerçek boyutu 17-18 GB arasına kadar yükselebiliyor. Yani siz oyunu hata almadan kurmak istiyorsanız bilgisayarınızda en azından 20 GB yer ayırmanız gerekmektedir. Kısacası dediğimiz gibi CS:GO 15 GB'dır lakin bilgisayarda kapladığı alan 17-18 GB boyutlara kadar yükselebilmektedir.

CS GO ÜCRETSİZ Mİ?

CSGO, Steam'de ücretsiz olarak oynanmaktadır, ancak rekabetçi maçlar oynamak isterseniz oyunu satın almanız gerekecektir. CSGO'nun Şubat 2022 itibariyle Steam fiyatı 123,00 TL'dir. CSGO'da Prime Status satın alarak hesabınızı hileli oyunlara karşı koruyabilir ve CSGO'nun diğer özelliklerinden de faydalanabilirsiniz.

COUNTER STRIKE NEDİR?

Counter-Strike (Türkçe: Karşı Saldırı) veya kısaca CS, Valve Corporation tarafından geliştirilen bir birinci şahıs nişancı türünde taktiksel aksiyon video oyunu serisidir. Ayrıca Nexon tarafından geliştirilen Counter-Strike Neo, Counter-Strike Online, Counter-Strike Nexon: Zombies ve Counter-Strike Online 2 adlı yan oyunları da mevcuttur.