CS:GO kan silme kodu! CSGO kan silme kodu nasıl yazılır?

2012'de çıkış yapmasına rağmen halen on binlerce aylık oyuncu sayısına ulaşan Counter-Strike: Global Offensive; özellikle yayınlarınızda bu oyunu oynuyorsanız dikkat etmekte fayda var. Bunun için oyun sırasında gözüken kan efektlerini silmeniz gerekebilir.

CS:GO, herkesin bildiği gibi efsanevi Counter Strike serisinin en son oyunu durumunda. Oyun 12 Ağustos 2011'de duyuruldu. Bunun sonrasında PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows and OS X ve Linux için indirilebilir hale geldi.

Oyuncularına birçok özelleştirme şıkkı sunan CS:GO, bunun yanı sıra rekabetçi modunu eskitmeden oyun içi bir takım değişikliklere de izin veriyor. Bu şekilde her oyuncu kendi crosshair "hedef göstergesi", kendi belirledikleri şekilde FPS ayarları ve kodları ile oynayabiliyor. CS:GO kan silme kodu ile duvar ve yerdeki kanlar, bomba izleri, mermi delikleri gibi kaplamaları silebilirsiniz. Bu vesile ile hem FPS'niz yükselecek hem de düşmanlarınızı gözleyebilmeniz için daha rahat bir gözleme alanına erişmiş olabileceksiniz.

CS:GO KAN SİLME KODU

bind "shift" "+speed; r_cleardecals;

Shift yerine herhangi bir tuşun ismini yazarak kan silme kodunu dilediğiniz tuşa atayabilirsiniz.

CS:GO KAN SİLME KODU NASIL YAZILIR?

Adım #1: Konsolu etkinleştirin;

CS:GO oyununu açtıktan sonra Ayarlar kısmına gidin,

Oyun (Game) sekmesinin en altından konsolu etkinleştirin,

Adım #2: Konsolu açmak için tuş atayın;

Yine Ayarlar sekmesinden Arayüz Ayarlarına (UI Keys) tıklayın,

En alttan konsol tuşu ata düğmesine (Toggle Console) basıp konsol için bir tuş atayın,

Adım #3: Konsolu açıp kodu girin;