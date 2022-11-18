Crysis Remastered Trilogy nihayet çıktı! 3 oyun 1 oyun fiyatına satılıyor

Crysis 1, Crysis 2 ve Crysis 3'ün remasteredları Steam ve Epic Games Store'da çıkış yaptı. Crysis Remastered Trilogy, günümüzün donanımı için optimize edilmiş efsanevi FPS nişanncı oyunları Crysis, Crysis 2 ve Crysis 3'ün tek oyunculu senaryolarının her birini içermektedir.

CRYSIS REMASTERED TRILOGY ÇIKIŞ YAPTI

Serinin ilk oyunu Crysis 1 Remastered, 17 Eylül 2021 de piyasaya sürülmüştü. Lansmanından tam 14 ay sonra Crysis 2 Remastered ve Crysis 3 Remastered da çıkış yaptı. Crysis Remastered Trilogy'nin çıkış yapmasının ardından ise Steam'de üç oyun tek oyun fiyatına satılıyor.

CRYSIS REMASTERED TRILOGY FİYATI NE KADAR?

Crysis Remastered Trilogy, 24 Kasım tarihine kadar %66 indirim ile 56,74 TL'ye satılıyor. Crysis 2 ve 3 Remastered'ı tekli satın almak istediğiniz zaman ise her oyun için 50 TL ödemeniz gerekmektedir.

Crysis 1 Remastered - 50,00 TL

Crysis 2 Remastered - 59,00 TL

Crysis 3 Remastered - 59,00 TL

Crysis Remastered Trilogy - 168,00 TL

CRYSIS TÜRKÇE Mİ?

Ayrıca şirketin Türk kardeşlere ait olması nedeniyle Crysis oyunlarında Türkçe seslendirme ve Türkçe altyazı bulunmaktadır.

CRYSIS 1 REMASTERED

Crytek'in sunduğu klasik birinci şahıs nişancı oyun; aksiyon dolu oyun tasarımı, korumalı dünyası, daha önce hayranı olduğun nefes kesici ve efsanevi savaşlarıyla geri döndü. Hem de tekrar düzenlenerek yeni nesil donanım ürünleri için optimize edilen grafikleriyle.

Basit bir kurtarma operasyonu olarak başlayan bu macera, uzaylı istilacıların Kuzey Kore'ye bağlı adalara üşüşmesiyle yepyeni bir savaş sahnesine dönüşüyor. Macera boyunca Hız, Güç, Koruma ve Görünmezlik özellikleri barındıran bir Nanozırha sahip Nomad adlı süperaskeri oynuyorsun. Devasa bir sandbox dünyasında düşmanları alt etmek için birbirinden çeşitli modüler silahlardan faydalanarak taktiklerini ve ekipmanını koşullara göre ayarla.

CRYSIS 2 REMASTERED

Birinci şahıs nişancı klasiklerinden Crysis 2'nin unutulmaz tek oyunculu hikayesini günümüz donanımları için optimize edilen Crysis 2 Remastered ile yeniden yaşa.

İklim felaketleriyle boğuşan dünya yine uzaylılarla karşı karşıya. New York'u yakıp yıkan ve insanlığın varlığını tehdit eden bir saldırıya başlayan uzaylılara karşı koyabilecek teknolojiye bir tek sen sahipsin. Geliştirilmiş Nanozırh 2.0 ile gerçek zamanlı olarak zırhını ve silahlarını özelleştir, insanlığı kurtarmak için verdiğin mücadelede yeni ve güçlü yeteneklerin kilidini aç.

CRYSIS 3 REMASTERED

Unutulmaz birinci şahıs nişancı oyunu Crysis 3'ün tek oyunculu hikayesini günümüz donanımları için optimize edilen Crysis 3 Remastered ile yeniden deneyimle.

Süperasker Prophet olarak savaşa dönüyor ve uzaylı Alpha Ceph için arayışa devam ediyorsun. Ancak bu sefer New York'u dev bir nanokubbe tarafından çevrelenmiş kentsel bir yağmur ormanına dönüştüren C.E.L.L. şirketinin ardında yatan gerçeği de ifşa etmen gerekiyor. Hedeflerine ulaşıp insanlığın sessiz kahramanı olmak için birbirinden farklı yedi bölgede mücadele ver ve Nanozırhın üstün teknolojisini kullanarak rakiplerini silip süpür ya da hedeflerine gizlice ulaş. Güçlü ve ölümcül yeni Avcı Yayı ile dünyayı istediğin şekilde kurtar.