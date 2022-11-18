Unutulmaz birinci şahıs nişancı oyunu Crysis 3'ün tek oyunculu hikayesini günümüz donanımları için optimize edilen Crysis 3 Remastered ile yeniden deneyimleyin. Peki, Crysis 3 Remastered sistem gereksinimleri neler? Crysis 3 Remastered kaç GB? Crysis Remastered Trilogy sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar…

CRYSIS 3 REMASTERED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Crysis 2 Remastered'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-3450 veya AMD Ryzen 3 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX470 ekran kartı gerekmektedir.

CRYSIS 3 REMASTERED MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i5-3450 veya AMD Ryzen 3

: Intel Core i5-3450 veya AMD Ryzen 3 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX470

: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX470 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

CRYSIS 3 REMASTERED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i5-7600k veya AMD Ryzen 5

: Intel Core i5-7600k veya AMD Ryzen 5 Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti veya AMD Radeon Vega 56

: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti veya AMD Radeon Vega 56 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

CRYSIS 3 REMASTERED KAÇ GB?

Crysis 3 Remastered'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.