Crysis 3 Remastered sistem gereksinimleri neler? Crysis 3 Remastered kaç GB?
Gamegar Haberleri
Crytek'in geliştirip yayıncılığını yaptığı aksiyon macera FPS oyunu Crysis 3 Remastered'ın piyasaya sürülmesinin ardından oyunu oynamak isteyen oyuncular Crysis 3 Remastered'ın sistem gereksinimlerini araştırıyor. Peki, Crysis 3 Remastered sistem gereksinimleri neler? Crysis 3 Remastered kaç GB? Crysis Remastered Trilogy sistem gereksinimleri neler? Detayları haberimizde…
Unutulmaz birinci şahıs nişancı oyunu Crysis 3'ün tek oyunculu hikayesini günümüz donanımları için optimize edilen Crysis 3 Remastered ile yeniden deneyimleyin. Peki, Crysis 3 Remastered sistem gereksinimleri neler? Crysis 3 Remastered kaç GB? Crysis Remastered Trilogy sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar…
Crysis 2 Remastered'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-3450 veya AMD Ryzen 3 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX470 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit
- İşlemci : Intel Core i5-3450 veya AMD Ryzen 3
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX470
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 20 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit
- İşlemci : Intel Core i5-7600k veya AMD Ryzen 5
- Bellek : 12 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti veya AMD Radeon Vega 56
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 20 GB kullanılabilir alan
Crysis 3 Remastered'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.