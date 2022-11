Activision'ın geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği CODNext etkinliği esnasında Call of Duty'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu ve Kasım ayında Call of Duty Warzone 2.0'ın çıkış yapacağını açıkladı. Peki, COD Warzone 2.0 ne zaman çıkacak? COD Warzone 2.0 çıkış tarihi! Warzone 2.0 saat kaçta açılacak? Detayları haberimizde…

Battle Royale türünün en çok sevilen oyunları arasında yer alan Warzone'un yeni oyunu Warzone 2.0'ın Kasım ayında piyasaya sürüleceğini açıklayan Activision Blizzard, net çıkış tarihi hakkında açıklama yaptı. Peki,COD Warzone 2.0 ne zaman çıkacak? COD Warzone 2.0 çıkış tarihi! Warzone 2.0 saat kaçta açılacak? İşte detaylar…

COD WARZONE 2.0 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Popüler Battle Royale oyunu Call of Duty Warzone 2.0, 16 Kasım Çarşamba günü saat 21.00'de PC, PlayStation ve Xbox için piyasaya sürülecek. Ön yüklemeye ise 14 Kasım Pazartesi günü 21.00'de açılacak. Call of Duty Warzone'un sunucuları ise 16 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da kapatılacak.

16 Kasım'dan itibaren Sezon 01'den itibaren Call of Duty: Modern Warfare II ve Call of Duty: Warzone 2.0 tüm cephelerde aksiyon sunacak: çok beklenen DMZ modunu, Çok Oyunculu olarak yeniden tasarlanan haritaları ve ilk Raid Bölümünden önce ek bir Özel Operasyon görevi içeren devasa ücretsiz Battle Royale deneyiminin bir sonraki yinelemesi. Her iki oyunda da yepyeni Savaş Bileti, futbol temalı etkinlik ve daha fazlası aracılığıyla bol miktarda içerik olacak.

COD WARZONE 2.0 ÜCRETSİZ Mİ?

Call of Duty Warzone 2.0'ın oynaması tamamen ücretsiz olarak çıkış yapacağı da geliştirici ekip Activision Blizzard tarafından bildirildi.

Warzone 2.0, DMZ için tamamen entegre edilmiş ve Battle Royale modları için geliştirilmiş yeni bir Sırt Çantası sistemi uygulayacak. Battle Royale'de, önceki Warzone'da olduğu gibi, Tedarik Kutuları almak için eşyaları fırlatacak. Bir oyuncu sufle çantası, tıbbi kılıf gibi başka bir ganimet kabıyla etkileşime girdiğinde, bir ganimet menüsü ile işlev görür. Bir oyuncu öldüğünde, Birincil Silahını yere ve içeriğinin geri kalanını içeren ve bir ganimet menüsünden erişilen Sırt Çantasını bırakacaktır.