Civilization 6 sistem gereksinimleri neler? Civilization 6 kaç GB? Civilization 6 Türkçe yama var mı?

Civilization VI: Gathering Storm, jeoloji ve klimatolojinin benzersiz yeni zorluklar sunduğu aktif bir gezegen sunuyor. Civilization VI'nın ikinci genişlemesi, yeni Çevresel Etkiler, Mühendislik Projeleri, Güç ve Tüketilebilir Kaynakların yanı sıra Dünya Kongresi ve yeni bir Diplomatik Zafer ekler. Bu yeni genişletme aynı zamanda Teknoloji ve Sivil ağaçlarını gelecek bir dönemle genişletiyor ve sekiz yeni medeniyet, dokuz yeni lider, çeşitli yeni birimler, bölgeler, harikalar, binalar ve daha fazlasını ekliyor. İşte, Civilization 6 sistem gereksinimleri 2021 ve Civilization 6 Türkçe yama var mı? sorusunun yanıtı...

ÇEVRESEL ETKİLER

Volkanlar, fırtınalar (kar fırtınaları, kum fırtınaları, hortumlar, kasırgalar), iklim değişikliği, seller ve kuraklıklar.

GÜÇ VE TÜKETİM KAYNAKLARI

Stratejik kaynaklar Gathering Storm'da ek bir rol oynar. Bu kaynaklar artık şehirlerinize elektrik üretmek için enerji santrallerinde tüketiliyor. Başlangıçta, Kömür ve Petrol gibi karbon esaslı kaynakları yakarak en gelişmiş binalarınıza güç vereceksiniz, ancak yenilenebilir enerji kaynakları da günümüz teknolojilerine ilerledikçe ortaya çıkacaktır. Kaynak kullanımıyla ilgili seçimleriniz dünyanın sıcaklığını doğrudan etkileyecek ve buzulların erimesine ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olabilir.

CIVILIZATION 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Civilization 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3 veya AMD Phenom II

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 1 GB & AMD 5570 veya NVIDIA 450 veya Intel Integrated Graphics 530

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Cihazı

Civilization 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 1×64

İşlemci: Dördüncü Nesil Intel Core i5 veya AMD FX8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2GB & AMD 7970 veya NVIDIA 770 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Cihazı

Civilization 6 Kaç GB?

Civilization 6'yı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 12 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

CIVILIZATION 6 TÜRKÇE YAMA VAR MI?

Steam ve Epic Games üzerinden ulaşabileceğiniz Civilization 6'da Türkçe seçeneği bulunmuyor. Ancak pek çok sitede Türkçe yamaya ulaşmak mümkündür.