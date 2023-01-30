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Chorus sistem gereksinimleri neler? Chorus kaç GB?

Gamegar Haberleri

Chorus sistem gereksinimleri neler? Chorus kaç GB?

Deep Silver tarafından geliştirilip yayınlanan aksiyon macera bilim kurgu oyunu Chorus'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Chorus sistem gereksinimleri neler? Chorus kaç GB? Detayları haberimizde…

Bir zamanlar Circle'ın en ölümcül savaşçısıydı, şimdi ise onların en çok aranan kaçağı. Nara ve yıldız gemisi Forsaken olarak Circle'a karşı direniş güçlerini birleştirmek ve evreni baskıdan kurtarmak için galakside yolculuk edeceğiniz Chorus sistem gereksinimleri neler? Chorus kaç GB? İşte detaylar…

Chorus'u minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i3-2120 veya AMD FX-4100 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 750 veya AMD Radeon HD 7770 ekran kartı gerekmektedir.

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  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Intel Core i3-2120 veya AMD FX-4100
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 750 veya AMD Radeon HD 7770
  • DirectX : Sürüm 12
  • Depolama : 36 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Intel Core i3-7350K veya AMD FX-8350
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 285
  • DirectX : Sürüm 12
  • Depolama : 40 GB kullanılabilir alan

Chorus'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 40 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Chorus sistem gereksinimleri neler? Chorus kaç GB?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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