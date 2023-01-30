Bir zamanlar Circle'ın en ölümcül savaşçısıydı, şimdi ise onların en çok aranan kaçağı. Nara ve yıldız gemisi Forsaken olarak Circle'a karşı direniş güçlerini birleştirmek ve evreni baskıdan kurtarmak için galakside yolculuk edeceğiniz Chorus sistem gereksinimleri neler? Chorus kaç GB? İşte detaylar…

CHORUS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Chorus'u minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i3-2120 veya AMD FX-4100 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 750 veya AMD Radeon HD 7770 ekran kartı gerekmektedir.

CHORUS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i3-2120 veya AMD FX-4100

: Intel Core i3-2120 veya AMD FX-4100 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 750 veya AMD Radeon HD 7770

: NVIDIA GeForce GTX 750 veya AMD Radeon HD 7770 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 36 GB kullanılabilir alan

CHORUS ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i3-7350K veya AMD FX-8350

: Intel Core i3-7350K veya AMD FX-8350 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 285

: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 285 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 40 GB kullanılabilir alan

CHORUS KAÇ GB?

Chorus'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 40 GB boş depolama alanı gerekmektedir.