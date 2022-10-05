Chivalry 2 Xbox Game Pass Kütüphanesine Eklendi

Chivalry 2 Xbox Game Pass kütüphanesinde yerini aldı. Abonelik hizmetinin ekim ayı tarifesinde on dört yeni oyun var.

Chivalry 2 Xbox Game Pass kütüphanesinde yerini aldı. Abonelik hizmetinin ekim ayı tarifesinde on dört yeni oyun var.

Microsoft'un oyun kütüphanesi olan Xbox Game Pass her ay yeni oyunlar ekleyerek kataloğunu genişletiyor. Bu oyunlar bazen milyon dolarlık büyük AAA yapımlar, bazen de ufak ekipler tarafından geliştirilmiş olan bağımsız yapımlar olabiliyor.

Microsoft bu şekilde her renkten oyuncularına farklı türden yapımlar sunarak onlara çeşitlilik sağlamaya çalışıyor. İçine girdiğimiz ekimayıyla beraber Xbox Game Pass'e 14 yeni oyun daha eklenecek. Chivalry 2 Xbox Game Pass kütüphanesinde yer alan oyunlardan biri oldu.

Chivalry 2'nin yapımcılığını ise Torn Banner Studios, yayıncılığını ise Tripwire Interactive üstleniyor. Hack-n-slash türündeki bir ortaçağ aksiyon oyunu oyunculardan Metascore üzerinde 5.0 skoru aldı. Oyuncuların orta çağ dönemindeki çeşitli askeri birimlere hayat verdiği Chivalry 2 acımasız savaşlara sahne oluyor.

Serinin önceki oyunu olan Chivalry: Medieval Warfare ise 2012 yılında çıkış yaptı. Aradan geçen yaklaşık 10 yılın ardından Torn Banner Studios Chivalry 2'yi piyasaya sürdü.

Elbette Chivalry 2 bu ay Xbox Game Pass kütüphanesine eklenen tek oyun olmayacak. Öyle ki bu ay 14 adet oyun Xbox Game Pass kütüphanesinde yerini alacak. Game Pass'e eklenecek diğer oyunları listeledik.

Scorn

Persona 5: Royal

Plague Tale: Requiem

Eville

Gunfire Reborn

The Walking Dead Season 1-2

Dyson Sphere Program

Coral Island

Costume Quest

Sevilen abonelik hizmetinin ekim ayı tarifesinde en çok dikkat çeken yapmlardan biri de Scorn oldu. H.R. Giger'ın çalışmalarından çıkmış gibi görünen Scorn'un da rağbet görmesi bekleniyor.

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Microsoft bizlere hoş bir sürpriz yaparak listeye yeni oyunlar ekleyerek kütüphaneyi genişletebilir.