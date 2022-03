CDPR Duyurdu: Yeni The Witcher Oyunu Geliyor

Polonya merkezli oyun geliştiricisi yeni The Witcher oyunu duyurusunu yaptı. The Witcher serisinin yeni halkası için geliştirme süreci başladı.

Oyun dünyasının en popüler serisi yeni üyesini almaya hazırlanıyor. CD Projekt Red, yeni bir The Witcher oyunu üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden duyuru yapan firma, paylaşma "Yeni Bir Hikaye Başlıyor" ifadesine yer verdi.

WitcherGame adlı Twitter hesabı, duyuruyla beraber kara gömülmüş bir The Witcher kolyesi görseli paylaştı. Resmi internet sitesinde yer alan metni sizin için çevirdik.

"The Witcher serisinin yeni bir üyesini geliştirmeye başladığımızı ve seri için yeni bir hikaye hazırladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.

REDengine'den Unreal Engine 5'e geçtiğimiz bu heyecan verici süreçte; Epic Games ile uzun süreli bir iş birliğine başlıyoruz. Bu aynı zamanda Unreal Engine 5'in lisans haklarıyla beraber teknik geliştirme sürecini de içine alacak. Oyun motorunun potansiyel gelecek sürümlerini de bünyesinde barındıracak süreçte Epic Games ile yakından çalışacağız. Oyun motorunu açık dünya deneyimlere uygun hale getirmeyi hedefleyeceğiz.

Bu noktada yeni oyuna dair ortada detay paylaşamayacağız. Geliştirmeye dair zaman dilimi ve yeni The Witcher oyunu çıkış tarihi konusunda net bir bilgi veremeyeceğiz.

Cyberpunk 2077'ye güç veren REDengine, halihazırda geliştirilen Cyberpunk 2077 genişleme paketi üzerinde kullanılıyor."

CDPR geçtiğimiz yıllarda popüler oyun serisinin devam edeceğini duyurmuştu. Fakat yeni oyunların Geralt of Rivia'nın etrafında şekilleneceğine ihtimal verilmiyor. Diğer taraftan birçok oyuncu şirketin The Witcher 3 ile belirlenen çizginin aşılamayacağını düşünüyor. Her halükarda yeni bir The Witcher oyununun duyurulması oyun dünyasında yeni bir heyecana yol açacak.

SaveButonu / Gamegar