CD Projekt Red, yeni oyunun görselindeki madalyon tartışmalarına son noktayı koydu

Yeni oyuna dair herhangi bir bilgi verilmemesine karşın oyunun sadece geliştirilmeye başladığını duyuran Polonyalı video oyun geliştiricisi CD Projekt Red, paylaştığı görsel ile ucu açık bir tartışma yarattı. Tüm bu tartışmalara ise CD Projekt Red'in küresel topluluk direktörü Marcin Momot, konuya açıklık getirdi.

YENİ WITCHER OYUNU DUYURULDU

21 Mart 2022 tarihinde yeni Witcher oyunlarının bir sonraki serisinin geliştirilmekte olduğu ve serinin yeni bir destan başlatan bir sonraki oyunu duyuruldu. Yeni oyunda oyun motorunun ReDengine'den Unreal Engine 5'e geçildiği de bildiren Polonyalı ekip, yeni oyun hakkında başka bir bilgi vermedi.

İLK OLARAK KEDİ OKULUNA BENZETİLDİ

Duyuru ile paylaşılan karlar içerisinden Witcher madalyonu ise sosyal medyada birçok tartışmaya yol açtı. The Witcher 3'te yer alan dört okuldan biri olan kedi Okul madalyonuna benzetilmesinden saatler sonra hayranlar tarafından yeni bilgiler ortaya atıldı.

MADALYON TARTIŞMASI SON BULDU

Paylaşılan madalyonun kedi Okuluna değil Vaşak Okuluna ait olduğu açıklandı. Vaşak okulu, Geralt'ın içinde bulunduğu Kurt Okulunun dağılmasının ardından, Kedi okulunun yeniden düzenlenmesi ile Vaşak okulu kurulmuştur. Görseldeki madalyonun Vaşak Okuluna ait olduğunu ise CD Projekt Red'in küresel topluluk direktörü Marcin Momot Twitter'dan doğruladı.