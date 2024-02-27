Canlı yayın platformu Kick'in Türkiye'deki erişim yasağı kaldırıldı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişimi engellenen Kick platformu için yapılan resmi açıklamada, "Kick.com, 20/02/2024 tarihli ve 2024/5 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir." sözlerine yer verilmişti. Karardan bir hafta sonra ise erişim engeli kaldırıldı.

KICK'İN ERİŞİM YASAĞI KALDIRILDI

BTK'nın başlattığı resmi inceleme sonrası canlı yayın platformları Twitch ve Kick'e Türkiye'deki ziyaretçiler için erişim yasağı getirildi. Kick'e getirilen erişim yasağı ise 26 Şubat itibarıyla kaldırıldı. Ancak Twitch'in erişim yasağı hala sürmekte.

Kick'in Türkiye sorumlusunu ise bu açıklamada bulunmuştu:

BTK bizden kick'teki kumarla ilgili içerikleri kaldırmamız için bir istekte bulunmadı. Hiçbir uyarı yapmadan siteye erişimi engelledi. Kick olarak 24 saat içinde, BTK'nın isteğince sitemizdeki casino bölümünü Türkiye'den bağlanan kullanıcılar için YASAKLAYACAĞIZ.

Açıklamasından bir gün sonra ise farklı bir paylaşım yaparak, "Kick olarak kumarla alakalı yayınları Türkiye'deki kullanıcılara yasakladık. Bundan sonra Türkiye'den Kick'e bağlandığınızda bu yayınlara ulaşamayacaksınız. Biz üstümüze düşeni yaptık. Kick'in BTK tarafından açılmasını bekliyoruz" dedi.