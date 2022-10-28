Call of Duty Modern Warfare 2, Steam lansmanında 240 bin oyuncuya ulaştı

Aylardır merakla beklenen Call of Duty Modern Warfare 2, nihayet çıkış yaptı. Tüm platformlarda lansman yapan Call of Duty Modern Warfare 2'nin Steam'deki anlık oyuncu sayısı ise 238,522'ye yükseldi.