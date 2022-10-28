Call of Duty Modern Warfare 2, Steam lansmanında 240 bin oyuncuya ulaştı
Gamegar Haberleri
Aylardır merakla beklenen Call of Duty Modern Warfare 2, nihayet çıkış yaptı. Tüm platformlarda lansman yapan Call of Duty Modern Warfare 2'nin Steam'deki anlık oyuncu sayısı ise 238,522'ye yükseldi.
Call of Duty Modern Warfare serisinin efsanevi ekibi Görev Timi 141, yıllar sonra tekrardan döndü. Ön sipariş ile satın alan oyunculara geçtiğimiz günlerde erken erişim hakkı sunan Activision, 28 Ekim Cuma günü itibariyle oyunun Steam'deki lansmanını yaptı.
Popüler dijital oyun dağıtım platformu Steam'in istatistiklerini tutan üçüncü parti yazılım sitesi SteamDB'nin verilerine göre Call of Duty Modern Warfare 2, lansmanında 238,522 oyuncuya ulaştı.
28 Ekim Cuma günü saat 07.00'de Steam'de lansman yapan Call of Duty Modern Warfare 2, ilk saatlerde 1,500'den fazla inceleme aldı ve Steam'deki incelemeleri "Çoğunlukla Olumu" oldu.
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- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3-6100 veya AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 125 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci: Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1400
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 125 GB kullanılabilir alan
Call of Duty Modern Warfare 2'yi oynamak için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 125 GB boş depolama alanı gereklidir.