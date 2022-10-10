Call of Duty Modern Warfare 2'nin PC fragmanı yayınlandı

Uzun sürenin ardından Steam'de de yer alacak Call of Duty'nin yeni oyunu Modern Warfare 2'nin PC'de beklenen özellikleri, ve görevlerden kesitlerin yer aldığı fragman yayınlandı.

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 PC FRAGMANI YAYINLANDI

Call of Duty'nin YouTube hesabında yayınladığı videoda 28 Ekim'de piyasaya sürülecek Call of Duty Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandı. Fragmanda oyunun hikaye görevlerine göz atarken PC kullanıcılarına özel 4K grafiklerde ultra geniş ekran desteği ekleneceği, çok oyunculu modu için Activision'ın yeni geliştirdiği RICOCHET Anti-Hile programı ve 500'den fazla değiştirilebilir ayarın bulunduğu açıklandı.

Call of Duty: Modern Warfare II ile geri dönen efsanevi Görev Timi 141 Operatörleriyle kendimizi eşi benzeri görülmemiş küresel çatışmaların ortasında buluyoruz. Küçük çaplı ancak yüksek riskli sızma operasyonlarından son derece gizli görevlere kadar birçok harekâtta arkadaşlarınla birlikte kendini savaşın içinde hisset.

4K grafik + Ultra geniş ekran desteği

RICOCHET Anti-Cheat

500'den fazla PC ayar seçeneği

Modern Warfare II'de dünyanın farklı yerlerinde ilerleyecek Tek Oyunculu Senaryo, savaşı iliklerine kadar hissetmeni sağlayacak Çok Oyunculu Mod ve hikâye tabanlı eşli Spec Ops deneyimi seni bekliyor.