Call of Duty Modern Warfare 2'nin PC fragmanı yayınlandı
Gamegar Haberleri
Activision'ın Ekim ayının sonunda piyasaya sürülmesi beklenen oyunu Call of Duty Modern Warfare 2'nin PC fragmanı yayınlandı ve fragmanda PC oyuncularını bekleyen özellikler paylaşıldı.
Uzun sürenin ardından Steam'de de yer alacak Call of Duty'nin yeni oyunu Modern Warfare 2'nin PC'de beklenen özellikleri, ve görevlerden kesitlerin yer aldığı fragman yayınlandı.
CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 PC FRAGMANI YAYINLANDI
Call of Duty'nin YouTube hesabında yayınladığı videoda 28 Ekim'de piyasaya sürülecek Call of Duty Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandı. Fragmanda oyunun hikaye görevlerine göz atarken PC kullanıcılarına özel 4K grafiklerde ultra geniş ekran desteği ekleneceği, çok oyunculu modu için Activision'ın yeni geliştirdiği RICOCHET Anti-Hile programı ve 500'den fazla değiştirilebilir ayarın bulunduğu açıklandı.
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Call of Duty: Modern Warfare II ile geri dönen efsanevi Görev Timi 141 Operatörleriyle kendimizi eşi benzeri görülmemiş küresel çatışmaların ortasında buluyoruz. Küçük çaplı ancak yüksek riskli sızma operasyonlarından son derece gizli görevlere kadar birçok harekâtta arkadaşlarınla birlikte kendini savaşın içinde hisset.
- 4K grafik + Ultra geniş ekran desteği
- RICOCHET Anti-Cheat
- 500'den fazla PC ayar seçeneği
Modern Warfare II'de dünyanın farklı yerlerinde ilerleyecek Tek Oyunculu Senaryo, savaşı iliklerine kadar hissetmeni sağlayacak Çok Oyunculu Mod ve hikâye tabanlı eşli Spec Ops deneyimi seni bekliyor.