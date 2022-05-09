Call of Duty Mobile'ın yarım milyardan fazla indirmeye ulaştığı bildirildi

Son yıllık raporunda mobil cihazlarda konsol ve PC serilerinin potansiyelini göstermeye devam ettiğini söyleyen Activision, "Call of Duty Mobile, Çin'deki lansmanından sonra rekor bir yıl geçirdi ve yıllık tüketici harcamaları 1 milyar doların çok üzerindeydi." sözlerine yer verdi.

650 MİLYON İNDİRMEYE ULAŞTI

Call of Duty Mobile'ı dünya çapında 650 milyondan fazla kişinin indirdiğini ve oyunun her ay mobil cihazlarda deneyimleyen kişi sayısı, 2021'de konsolda ve PC'de oynayanlara neredeyse yakınlaştığı açıklandı. Konsol ve PC'deki oynaması ücretsiz battle royale oyunu Warzone'un başarısı göz önüne alındığında CoD Mobile'ın başarısı iyi görünüyor.

Ayrıca geliştirici ekip Activision, daha öncelerinde duyurdukları "tamamen yeni bir AAA deneyimi" olacağını söylediği Call of Duty Warzone Mobile hakkında açıklamalarına devam etti.

"Call of Duty serisini yeni zirvelere taşımay yardımcı olacağını umduğumuz Warzone'un mobil versiyonu üzerinde çalışan büyük ve yetenekli bir dahili geliştirme ekibi kuruyoruz."