Büyük PlayStation İsimleri Dizi Oluyor - Haberler

God Of War, Gran Turismo ve Horizon gibi önemli PlayStation isimleri dizi oluyor.

Sony son zamanlarda sinema ve dizi tarafına daha da fazla önem vermeye başladı. Yarattıkları PlayStation oyun evrenini beyazperdeye de taşımakta kararlı olan şirket yakın zamanda Uncharted'ı vizyona sokmuştu. Tom Holland'ı Nathan Drake, Michael Wahlberg'ü Victor Sullivan olarak Uncharted film adaptasyon filmlere kıyasla başarılı olmuş ve seyircilerden genel olarak olumlu yorumlar almıştı. Sony şu sıralar ayrıca bir Last of US dizisi üzerinde de çalışıyor. HBO tarafından yayınlanacak olan dizinin 2023'de seyircilerle buluşması bekleniyor.

Gelen yeni haberlerle birlikte Sony'nin başka isimler için de planları olduğu ortaya çıktı. 26 Mayıs'ta gerçekleştirilen bir yatırımcı toplantısında ortaya atılan ve sektörün insider isimlerinden olan David Gibson tarafından da doğrulandığı üzere Sony'den yeni uyarlamalar görmeye devam edeceğiz. Sony başkanı Jim Ryan da bir soru cevap etkinliğinde şirketin uyarlama yapımları çok daha ilerleteceğini ve genişleteceğini söyledi.

Gelen haberlere göre God Of War, Horizon ve Gran Turismo dizi oluyor. Horizon dizisini Netflix yaparken Amazon da God of War'dan sorumlu olacak. Gran Turismo'nun hangi servis tarafından geliştirileceği ise şimdilik belli değil. Daha öncesinde duyurulan Last of US ise HBO tarafından geliştiriliyor. Görünen o ki Sony diziler konusunda farklı isimlerle çalışmayı tercih ediyor. Gran Turismo'yu kimin yapacağı ise şimdilik merak konusu.

Hem Netflix hem de Amazon uyarlama isimler konusunda popülariteye sahip. Netflix özellikle Arcane ile beraber seyircilerin beğenisini kazandı. Oyun uyarlamalarıyla uğraşmasa da The Boys ve Invincible gibi yapımların varlığı da Amazon'un bu konuda bir hayli potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu devlerin ellerindeki PlayStation isimleri ile nasıl işler çıkaracağını ise önümüzdeki yıllarda göreceğiz.

