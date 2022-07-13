Bu hafta hangi oyunlar çıkış yapacak? 11 – 17 Temmuz 2022
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 11 – 17 Temmuz arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…
Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.
BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?
11 – 17 Temmuz 2022 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.
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13 TEMMUZ ÇARŞAMBA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?
- Rayland –PS4, PS5
- Rune Factory 5 – PC
- Loopmancer – PC
- The Tale of Bistun – Xbox One, PC
- Time Lock VR 2 – PC
- Necrosmith – PC
- Super UFO Fighter – Switch, PC
- Tamarindos Freaking Dinner – PC, MAC
- Kingdom Gun – PC
14 TEMMUZ PERŞEMBE HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?
- Azure Striker Gunvolt 2 – PC, Xbox One, Xbox Series X
- League of Legends Wild Rift – iOS, Android
- Serious Fun Football – PC
- Mothmen 1966 – PS4, PC
- XEL – Switch
- Superola Champion Edition – PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X
- Escape Academy – PC, PS5
- The Lord of the Rings Online – PC
- Spidersaurs – Switch, PS5
- Dinkum – PC
- Pascal's Wager: Definitive Edition – Switch
- Worth Life – Switch
- Meteora – PC
- Clanfolk – PC
- Chimeraland – PC
- The Future You've Been Dreaming Of – PC
- Toilet Chronicles – PC
- Musynx – Xbox Series X, Xbox One
- PowerWash Simulator – Xbox One, PC, Xbox Series X
- Crossing Frontier – PC
- Eyes in the Dark – PC
- Kursk – Switch
15 TEMMUZ CUMA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR NELER?
- DC League of SuperPets – PS4, Switch
- Running on Magic – PC, Xbox One
- Mojito the Cat – Switch
- DreadOut 2 – Xbox Series X, Xbox One
- 80's Overdrive – Xbox One
- Immortal Tactics: War of the Eternals – PC
- Raubritter – PC
- Ultimate Muscle Roller Championship – PC
- Pokemon Puzzle League – Switch
- Gum+ - Xbox One
- Never Breakup – PC
- Fire and Maneuver – PC
- Shred! Remastered –Xbox One