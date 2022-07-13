Bu hafta hangi oyunlar çıkış yapacak? 11 – 17 Temmuz 2022

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

11 – 17 Temmuz 2022 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

13 TEMMUZ ÇARŞAMBA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

Rayland – PS4, PS5

Rune Factory 5 – PC

Loopmancer – PC

The Tale of Bistun – Xbox One, PC

Time Lock VR 2 – PC

Necrosmith – PC

Super UFO Fighter – Switch, PC

Tamarindos Freaking Dinner – PC, MAC

Kingdom Gun – PC

14 TEMMUZ PERŞEMBE HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

Azure Striker Gunvolt 2 – PC, Xbox One, Xbox Series X

League of Legends Wild Rift – iOS, Android

Serious Fun Football – PC

Mothmen 1966 – PS4, PC

XEL – Switch

Superola Champion Edition – PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

Escape Academy – PC, PS5

The Lord of the Rings Online – PC

Spidersaurs – Switch, PS5

Dinkum – PC

Pascal's Wager: Definitive Edition – Switch

Worth Life – Switch

Meteora – PC

Clanfolk – PC

Chimeraland – PC

The Future You've Been Dreaming Of – PC

Toilet Chronicles – PC

Musynx – Xbox Series X, Xbox One

PowerWash Simulator – Xbox One, PC, Xbox Series X

Crossing Frontier – PC

Eyes in the Dark – PC

Kursk – Switch

15 TEMMUZ CUMA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR NELER?