Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 25 – 31 Temmuz 2022
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 25 – 31 Temmuz arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…
Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.
BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?
25 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.
25 TEMMUZ PAZARTESİ ÇIKACAK YENİ OYUNLAR
- Chameleon: DYH – PC
- Chaos Galaxy 2 – PC
26 TEMMUZ SALI ÇIKACAK YENİ OYUNLAR
- Sapiens – PC
- Aliens: Fireteam Elite: Season 4 – PC, Xbox One
- Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – PS4, Xbox One
- RaceLeague – PC
- Noel the Mortal Fate – Xbox One
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27 TEMMUZ ÇARŞAMBA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR
- Fire Commander – PC
- Train Valley – Switch, PS4
- Path of Titans –PS4, Xbox One
- Fall Guys Summer Squad – End Date
- Hunt: Showdown: Serpent Moon – PC, Xbox
- The Legends of Heroes: Kuro No Kiseki – PC
28 TEMMUZ PERŞEMBE ÇIKACAK YENİ OYUNLAR
- Lord Winklebottom Investigates – PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X
- Captain Velvet Meteor: The Jump+Dimensions – Switch
- Lost Epic –PS5, PC
- Autonauts vs Piratebots – PC
- LootLite – Xbox One, PS4
- Koukajou Remilia: Scarlet Symphony – Switch, PC
- Azure Striker Gunvolt 3 – Switch
- The Sims 4 : High School Yeras – PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X
- Sweet Transit – PC
- Bear and Breakfast – PC
- Vestaria Saga II: The Sacred Sword of Silvanister – PC
- Yacht Mechanic Simulator – PC
- Yuoni – Switch
29 TEMMUZ CUMA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR
- Nyaruru Fishy Fight – PC
- RimWorld – Xbox One, PS4
- Xenoblade Chronicles 3 – Switch
- Digimon Survive –Switch, PC
30 TEMMUZ CUMARTESİ ÇIKACAK YENİ OYUNLAR
- Baldur's Gate III: Patch 8 – PC
- State of Decay 2: Update 30 Forever Communities – PC, Xbox One