Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 25 – 31 Temmuz 2022

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

25 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

25 TEMMUZ PAZARTESİ ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Chameleon: DYH – PC

Chaos Galaxy 2 – PC

26 TEMMUZ SALI ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Sapiens – PC

Aliens: Fireteam Elite: Season 4 – PC, Xbox One

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – PS4, Xbox One

RaceLeague – PC

Noel the Mortal Fate – Xbox One

27 TEMMUZ ÇARŞAMBA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Fire Commander – PC

Train Valley – Switch, PS4

Path of Titans – PS4, Xbox One

Fall Guys Summer Squad – End Date

Hunt: Showdown: Serpent Moon – PC, Xbox

The Legends of Heroes: Kuro No Kiseki – PC

28 TEMMUZ PERŞEMBE ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Lord Winklebottom Investigates – PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Captain Velvet Meteor: The Jump+Dimensions – Switch

Lost Epic – PS5, PC

Autonauts vs Piratebots – PC

LootLite – Xbox One, PS4

Koukajou Remilia: Scarlet Symphony – Switch, PC

Azure Striker Gunvolt 3 – Switch

The Sims 4 : High School Yeras – PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X

: High School Yeras – Sweet Transit – PC

Bear and Breakfast – PC

Vestaria Saga II: The Sacred Sword of Silvanister – PC

Yacht Mechanic Simulator – PC

Yuoni – Switch

29 TEMMUZ CUMA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Nyaruru Fishy Fight – PC

RimWorld – Xbox One, PS4

Xenoblade Chronicles 3 – Switch

Digimon Survive –Switch, PC

30 TEMMUZ CUMARTESİ ÇIKACAK YENİ OYUNLAR