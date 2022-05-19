Borderlands 3 sistem gereksinimleri neler? Borderlands 3 kaç GB? - Haberler

Borderlands 3 sistem gereksinimleri neler? Borderlands 3 kaç GB?
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Gearbox Software tarafından geliştirilip 2K'in yayıncılığını üstlendiği aksiyon FPS rol yapma oyunu Borderlands 3'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB olduğu oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Borderlands 3 sistem gereksinimleri neler? Borderlands 3 kaç GB?
Epic Games'in kullanıcılarına ücretsiz olarak vermesinden sonra oyuncular tarafından Borderlands 3'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB olduğu araştırılıyor. Her biri kapsamlı yetenek ağacına, yeteneklere ve özelleştirmelere sahip 4 yepyeni Mahzen Avcısından biri olarak yeni dünyaları ve düşmanları yakıp yıkın. Peki, Borderlands 3 sistem gereksinimleri neler? Borderlands 3 kaç GB? İşte detaylar…
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Orijinal atıcı yağmacı, silah paketleri bazillions ve kargaşa macerası geri dönüyor! Dört yeni Vault Hunter'lardan biri olarak, yeni dünyayı ve düşmanları kasıp kavur. Çılgın düşmanları ele geçirmek, vurgun yapmak, evini galaksideki en acımasız kült liderlerden kurtarmak için tek başına oyna veya arkadaşlarınla birlikte katıl.
Borderlands 3'ü minimum ayarlarda oynayabilmek için AMD FX-8350 veya Intel i5-3570 işlemci, 6 GB RAM ve AMD Radeon HD 7970 veya NVIDIA GeForce GTX 680 ekran kartı gerekmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: AMD FX-8350 veya Intel i5-3570
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7970 veya NVIDIA GeForce GTX 680 2 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 75 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 (Intel i7-4770)
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 75 GB kullanılabilir alan
Borderlands 3'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 75 GB boş depolama alanı gerekmektedir.