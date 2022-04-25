The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 4, Starfield ve Dishonored 2 gibi oyunların geliştiriciliğini üstlenen Bethesda Softworks'ün oyun başlatıcısı Bethesda Launcher'ın kapandığı bildirildi. Peki, Bethesda Launcher ne zaman kapanıyor? Bethesda Launcher kapanış tarihi! İşte detaylar…

OYUNLAR STEAM'E TAŞINACAK

Şubat ayında Bethesda, dijital oyun yayın platformu Bethesda Launcher'ın kapatılacağını duyurdu. Duyuruda oyuncuları mağdur bırakmamak amacıyla sahip oldukları oyunları ve cüzdan bakiyelerini Steam'e aktarabileceklerini de paylaştı. Bethesda Launcher'ın kapatılmasıyla beraber launcherda sahip olduğunuz oyunları ve cüzdanınızı 27 Nisan'dan itibaren Steam'e aktarabileceksiniz.

BETHESDA LAUNCHER NE ZAMAN KAPANIYOR?

Bethesda Launcher'ın kapanış tarihi için de bir bilgi paylaşıldı. Bethesda Launcher, 11 Mayıs 2022'de kapatılacak. Başlatıcıdaki oyunlarınızı ve bakiyenizi ise 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren Steam'e taşıyabileceksiniz.