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BBL Esports Valorant kadrosunda bir ayrılık daha

BBL Esports Valorant kadrosunda bir ayrılık daha

Gamegar Haberleri

BBL Esports, Valorant takımında yer alan Melih "pAura" Karaduran ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Bbl Esports Valorant ekibinin VALORANT Champions Tour 2022 EMEA Challengers 2'de ve VALORANT Champions Tour 2022 EMEA Last Chance Qualifier'da istediği başarıyı elde edememesinden sonra Valorant kadrosunda değişikliğe gitme kararı aldı.

BBL ESPORTS, PAURA'YA VEDA ETTİ

Bbl Esports'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "VALORANT takımımızın oyuncusu Melih "pAura" Karaduran ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendisine, bu güzel macerada bize ve takımımıza kattığı her şey için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." sözlerine yer vererek veda etti.

Melih Karaduran'ın da takımdan ayrılması sonrası Bbl Esports'un Valorant kadrosunda IGL rolünde boşluk oluştu. BBL Esports taraftarları yeni transferin kim olacağını merakla bekliyor.

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BBL GÜNCEL KADRO

Ali Osman "AsLanM4shadoW" Balta

Mehmet "Turko" Özen

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

BBL Esports Valorant Gamegar Haberler

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