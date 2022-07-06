BBL Esports, Valorant Akademi takımı için isim arayışlarına başladı

Bbl Esports'un Valorant Akademi kadrosu için sosyal medya hesaplarından isim arayışlarına başlandı.

BBL ESPORTS VALORANT AKADEMİ KADROSU KURACAK

Bbl Esports'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni kurulacak Valorant Akademi takımımızın ismi ne olmalı?" sözlerine yer verildi. Bbl Esports Valorant Akademi için isim önerilerinde aşağıdaki seçenekler sunuldu:

BBL Fellows

BBL Shine

BBL Z

BBL Spirit

6 Temmuz 10.00 itibariyle 28 bin 600 oy bulunan seçimlerde yüzde 47 oy ile büyük çoğunluğu BBL Z ismi önde götürüyor. Hemen arkasından ise yüzde 31 oy ile BBL Shine, yüzde 15 ile BBL Spirit, yüzde 7 oy ile de BBL Fellows geliyor.

Bbl Esports takipçileri arasında da BBL Esports'un Valorant Akademi kadrosu için isim önerileri oldu.