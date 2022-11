God of War Ragnarok Collector's Edition içerisinde oyun olmadan gönderildi

God of War Ragnarok'un nihayet piyasaya sürülmesiyle beraber dijital versiyon yerine kutulu versiyonu olan God of War Ragnarok Collector's Edition'ı sipariş veren kullanıcılara içerisinde oyun olmadan gönderilmesinin ardından oyuncular soluğu God of War'un Twitter hesabında aldılar.