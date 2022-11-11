God of War Ragnarok Collector's Edition içerisinde oyun olmadan gönderildi

God of War Ragnarok'un nihayet piyasaya sürülmesiyle beraber dijital versiyon yerine kutulu versiyonu olan God of War Ragnarok Collector's Edition'ı sipariş veren kullanıcılara içerisinde oyun olmadan gönderilmesinin ardından oyuncular soluğu God of War'un Twitter hesabında aldılar.

Birçok hayran, God Of War Ragnarok için o kadar heyecanlandı ki, oyunun Collector's Edition için büyük paralar harcadılar, Thor'un çekicinin de yer aldığı devasa bir sandık sipariş veren God of War hayranları kutuyu açınca şoka uğradı.

GOD OF WAR RAGNAROK SİPARİŞ VERENLERE OYUN GÖNDERİLMEDİ

Sipariş edilen God of War Ragnarok Collector's Edition içerisinde CD bulunmasa da içerisinde oyunun dijital sürümünü aktif edebileceğiniz bir ürün etkinleştirme anahtarı bulunması gerekmektedir. Ancak, bazı God of War hayranlarına God of War Ragnarok Collector's Edition'ın oyun olmadan gönderildiği anlaşıldı.

Bazı God of War Ragnarok Collector's Edition'ın sahiplerinin karşılaştığı manzara şoka uğrattı. Kutunun içerisinde oyuna dair bir şey görmeyince soluğu hemen Twitter'da God of War'un hesabının altında aldı.