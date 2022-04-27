Battlefield 5 sistem gereksinimleri neler? Battlefield 5 Kaç GB? BF5 Türkçe yama var mı?

Oyunun Deluxe sürümünün ön siparişini veren oyunseverler 15 Kasım 2018'de ve PC için Origin Acces Premier aboneleri 9 Kasım 2018'de oyuna erken erişme fırsatı bulmuşlardır. Oyun II.Dünya Savaşı sırasında yaşanan değişik hikayelere götürür ve I.Dünya Savaş'ını konu alan Battlefield 1'in devamıdır. Peki, Battlefield 5 sistem gereksinimleri nelerdir? Battlefield 5 Türkçe yama var mı?

Battlefield 5 oyuncuların beğenisine sunulduktan sonra gayet olumlu geri dönüşler almıştır. Fakat bunun yanı sıra lansmandaki içeriğin yetersizliği nedeniyle eleştirilmiştir. Battlefield 5, 2018 biterken 7.3 milyon kopyası satılmasına rağmen Electronik Arts için ekonomik anlamda hayal kırıklığı yaşatmıştır.

Battlefield 5'de "Firestorm" ve "Büyük Operasyonlar" dahil oyuna yeni çok oyunculu modlar eklenerek oyuncuların beğenisine sunulmuştur. Büyük operasyon modları ise bi önceki serisi olan Battlefield 1'den esinlenmiştir ve birden fazla modlar getirerek bunun ilk örneği olan "Operasyonlar" modunu genişletmiştir.

BATTLEFIELD 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

BATTLEFIELD 5 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10

İşlemci (AMD): AMD FX-8350 veya Intel Core i5 6600K

Bellek: 8GB RAM

Ekran kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon™ RX 560

Depolama: 50GB

BATTLEFIELD 5 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 veya üstü

İşlemci: AMD Ryzen 3 1300X veya Intel Core i7 4790

Bellek: 12GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce® GTX 1060 6GB veya AMD Radeon™ RX 580 8GB

Depolama: 50GB

BATTLEFIELD 5 KAÇ GB?

Battlefield 5'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

BATTLEFIELD 5 TÜRKÇE YAMA VAR MI?

Steam versiyonun Türkçe desteklenmediği ifade ediliyor. Ancak pek çok siteden Türkçe yamasına ulaşmak mümkündür.

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