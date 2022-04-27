Battlefield 5 sistem gereksinimleri neler? Battlefield 5 Kaç GB? BF5 Türkçe yama var mı?
Battlefield 5, EA DICE tarafından geliştirilen ve yayınlayıcısı Electronic Arts olan birinci şahıs nişancı bir video oyunudur. Battlefield 5, Battlefield serisinin 16. oyunu olarak kendine yer bulmakta. Battlefield 5 dünya çapında 20 Kasım 2018'de Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için oyunseverlerin beğenisine sunulmuştur. Hala büyük bir kesim tarafından oynanan oyun hakkında Battlefield 5 sistem gereksinimleri - Battlefield 5 Türkçe yama var mı? sorularının yanıtları merak ediliyor.
Oyunun Deluxe sürümünün ön siparişini veren oyunseverler 15 Kasım 2018'de ve PC için Origin Acces Premier aboneleri 9 Kasım 2018'de oyuna erken erişme fırsatı bulmuşlardır. Oyun II.Dünya Savaşı sırasında yaşanan değişik hikayelere götürür ve I.Dünya Savaş'ını konu alan Battlefield 1'in devamıdır. Peki, Battlefield 5 sistem gereksinimleri nelerdir? Battlefield 5 Türkçe yama var mı?
Battlefield 5 oyuncuların beğenisine sunulduktan sonra gayet olumlu geri dönüşler almıştır. Fakat bunun yanı sıra lansmandaki içeriğin yetersizliği nedeniyle eleştirilmiştir. Battlefield 5, 2018 biterken 7.3 milyon kopyası satılmasına rağmen Electronik Arts için ekonomik anlamda hayal kırıklığı yaşatmıştır.
Battlefield 5'de "Firestorm" ve "Büyük Operasyonlar" dahil oyuna yeni çok oyunculu modlar eklenerek oyuncuların beğenisine sunulmuştur. Büyük operasyon modları ise bi önceki serisi olan Battlefield 1'den esinlenmiştir ve birden fazla modlar getirerek bunun ilk örneği olan "Operasyonlar" modunu genişletmiştir.
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10
- İşlemci (AMD): AMD FX-8350 veya Intel Core i5 6600K
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon™ RX 560
- Depolama: 50GB
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 veya üstü
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1300X veya Intel Core i7 4790
- Bellek: 12GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce® GTX 1060 6GB veya AMD Radeon™ RX 580 8GB
- Depolama: 50GB
Battlefield 5'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Steam versiyonun Türkçe desteklenmediği ifade ediliyor. Ancak pek çok siteden Türkçe yamasına ulaşmak mümkündür.