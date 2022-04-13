Battlefield 2042 sunucularında oyuncu kalmadı! Anlık kullanıcı sayısı bin kişinin altına düştü

SteamDB sitesinde yer alan bilgilere göre zorlu lansmanlardan geçen Battlefield 2042 son 24 saatte anlık olarak 1,731 oyuncu bulunurken anlık olarak ise 990 oyuncu sınırında geziyor. Bu durum daha bir yılı dolmamış Battlefield 2042'nin çöktüğünü gösteriyor.

ANLIK OYUNCU SAYISI BİN KİŞİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Electronic Arts'ın Battlefield 2042'de beklentileri yükseltmesi ve lansman sonrası ise oyuncuları büyük hayal kırıklığına uğrattıktan sonra Battlefield 2042'nin başı dertten eksilmedi. Battlefield 2042'nin Steam sunucularında anlık olarak 990 oyuncu olduğu bildirildi.

BATTLEFIELD SERİSİNİN EN KÖTÜ OYUNU

Battlefield 2042 piyasaya sürüldüğünden bu yana SteamDB sitesindeki verilere göre Kasım 2021'den bu yana maksimum anlık oyuncu sayısı olarak 105 bin kullanıcıyı gördü. Ancak, oyuncuların Battlefield 2042'ye beş aydan fazla dayanamadığı anlaşıldı ve Battlefield 2042 serinin en kötü oyunu oldu.

Oyun ilk piyasaya sürüldüğü zaman 105 bin anlık kullanıcıya ulaştıktan sonra bir daha yükselişe geçemedi. 11 Kasım tarihindenden bu yana oyun sürekli düşüşe geçti ve Nisan ayı itibariyle Battlefield 2042'yi Steam'de oynayan oyuncular bin kişinin altına düştü.