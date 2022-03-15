Battlefield 2042 sistem gereksinimleri 2022! Battlefield 2042 kaç GB?

DICE tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayımlanacak olan Battlefield 2042, 22 Ekim 2021 tarihinde piyasaya sürülecek. Battlefield 2042, hem yeni nesil hem de eski nesil konsollar için onaylandı. Bilgi işlem gücündeki farklılık nedeniyle aralarında küçük farklılıklar bulunuyor. Bununla birlikte birçok oyuncu Battlefield 2042'nin PC sürümünü merak ediyor.

Oyunseverlerin en beğendiği ve keyif aldığı nişancı türündeki oyunlar arasında yer alan Battlefield 2042 ne zaman çıkacak? Battlefield 2042 oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Battlefield 2042 PC Sistem Gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Battlefield 2042 kaç GB? Sizler için derledik...

BATTLEFIELD 2042 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

BATTLEFIELD 2042 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşlemci: Intel Core i5 6600K/ AMD FX-8350

Grafik İşlemci: Nvidia GTX660/ AMD Radeon HD 7850

Bellek: 8 GB RAM

İşletim Sistemi:Windows 10

Boş Disk Alanı: 50 GB

BATTLEFIELD 2042 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Intel Core i7 4790/ AMD Ryzen 5 3600

Grafik İşlemci: Nvidia GeForce RTX 2060/ AMD Radeon RX 5600 XT

Bellek: 16 GB RAM

İşletim Sistemi:Windows 10

Boş Disk Alanı: 50 GB

BATTLEFIELD 2042 UZMANLARINDAN DÖRDÜ TANITILDI

Battlefield 2042 , oyuncuları için seçebilecekleri 4 uzman tanıtıldı. DICE, piyasaya sürüldüğünde 10 sınıf vaat ediyor ve sezonluk sürümlerde daha fazlası gelecek. Şimdiye kadar dört Uzman açıklandı:

Casper, hedefleri tespit eden ve EMP dartları atan bir keşif uçağı aygıtı kullanarak istihbarat sağlayabilen ve düşmanlarını bozguna uğratabilen bir keşif sınıfı Uzmanı. Hareket Sensörü özelliği, Casper'ın çevresinden haberdar olmasına yardımcı olur ve yakındaki düşmanları gösterir ve DICE'ın keskin nişancılık sırasında "harika" olduğunu söyler.

DICE, saldırı türü uzmanı Webster Mackay'ın bir cephe savaşçısı olduğunu söyledi. Konumlandırmaya yardımcı olan bir kıskaçlı tabanca aygıtı ve nişan alırken daha hızlı hareket etmesini sağlayan Çevik özelliği sayesinde hareketlidir.

Bir destek sınıfı Uzmanı olan Maria Falck, yetkin bir şifacıdır. Savaş Cerrahı özelliği, diğer Uzmanların sağlıklarının bir kısmı ile karşılaştırıldığında, takım arkadaşlarını tam sağlığa geri döndürebilir.

Boris, bölgeleri kilitlemek ve pozisyonları artırmak için teknolojiyi kullanan bir mühendis. Nöbetçi taret aygıtı ekstra ateş gücü sunar ve Nöbetçi Operatör özelliği bu nöbet sistemini güçlendirerek hedefleri daha hızlı ele geçirir.

BATTLEFIELD 2042 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Electronic Arts, Battlefield 2042'nin çıkış tarihini 22 Ekim 2021 olarak belirledi.

BATTLEFIELD 2042 TANITIM FRAGMANI

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