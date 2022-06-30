Barlog, God of War Ragnarok için 2022'yi işaret ediyor

Son günlerde God of War Ragnarok çıkış tarihinin ertelendiğini dair yapılan yorumlar, spekülasyonlar ve ortaya atılan iddialara rağmen Cory Barlog, oyunun 2022 yılı içerisinde çıkış yapacağı konusunda ısrarcı.

God of War çıkış yaptığı 2018 yılında "Yılın Oyunu" ödülü de dahil olmak üzere yüzlerce ödül almış, oyunculara unutamayacakları bir deneyim yaşatmış ve gözleri bir devam oyunu için Sony'ye çevirmişti. Eylül 2020'de yayınlanan bir teaser trailer ile yeni oyunun yolda olduğunu ve adının da God of War Ragnarok olacağını öğrenmiştik. Videonun sonunda gözüken 2021 tarihi ise başta oyuncuları sevindirse de sonrasında gelen erteleme haberleri bu durumun değişmesine sebep olmuştu.

Yapılan erteleme ve oyunun çıkış tarihi hakkında Sony'den kesin bir bilginin paylaşılmaması oyuncuların aklındaki soru işaretlerinin çoğalmasına sebep olmuştu. Farklı kaynaklardan oyunun ertelendiğine dair yapılan haberlerin yanı sıra kimi kaynaklar da ortada bir erteleme olmadığını söylemekte. Oyunun ertelenmeyeceğini söyleyen taraflardan birisi de Jason Schreier. Schreier yaptığı açıklamada oyunun Kasım'da çıkış yapacağını söylemişti.

Oyunun ertelenmediğini söyleyen bir başka isim ise Santa Monica'nın önemli isimlerinden ve ilk oyunun da yönetmenliğini yapmış olan Cory Barlog. Barlog Twitter üzerinden girdiği bir tartışmada kendisine "Neden sadece hepimize God of War Ragnarok'un ertelendiğini söylemiyorsunuz, bu sayede biz de bunun üzerine düşünmeyi bırakıp yılın geri kalanını daha rahat bir şekilde planlayabiliriz. Bu durum sinir bozucu bir hal almaya başladı." diyen bir kullanıcıya "Çünkü ertelenmedi." diyerek cevap verdi. Hayranlar stüdyo içindeki konumu ve ilk oyundaki yerinden dolayı Barlog'un sözlerine bir hayli önem veriyor.

Durum böyle olsa da asıl kaynak olan Sony hala sessizliğini korumaya devam ediyor. Haziran'ın da bitişiyle 2022 yılını yarılamış olduk. Sony'nin kalan altı ayda nasıl bir yol izleyeceğini ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

SaveButonu / Gamegar