Avustralya Ligi LCO 2022 1. Mevsim Lig Aşaması Tamamlandı!

Avustralya Ligi LCO'da birinci mevsimin lig aşaması tamamlandı. LCO 2022'nin lig aşamasını ilk 5'te bitiren takımlar Playoff'lara çıkmaya hak kazandı.

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2015'ten beri ilk kez ligi birinci sırada bitiren Chiefs Esports Club, Playoff'lara ikinci turdan başlama fırsatını elde etti. MSI 2021'e katılan Pentanet.GG ile Worlds 2021'e katılan PEACE ise, Playoff'ların birinci turunda eşleşti. Dire Wolves ve Order takımları da birinci turun diğer maçında eşleşti.

Ligi ilk 8'de bitiren takımlar şu şekilde:

Chiefs Esports Club (19-2)

PEACE (15-6)

Pentanet.GG (15-6)

Order (11-10)

Dire Wolves (10-11)

Kanga Esports, MAMMOTH ve Gravitas takımları ise elendi.

LCO 2022 Playoff

Avustralya Şampiyonluğuna giden Playoff aşamasının formatı şu şekilde:

İlk 6 takım Playoff'lara katılır.

Birinci sıradaki takım, ikinci turdan başlar. Diğer takımlar ise birinci turda birbirleriyle eşleşir.

Tüm maçlar 5 maç üzerinden oynanır

Kazanan takım LCO 2022 1. Mevsim Şampiyonu olur ve MSI 2022'ye gitmeye hak kazanır.

Playoff'ların ilk maçı, 28/03/2022 saat 08: 00'de PEACE ve Pentanet.GG arasında gerçekleşecek.

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

EsporGazetesi.com / Gamegar