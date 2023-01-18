Avrupa Oyun Geliştirici Federasyonu, Microsoft'un Activision satın alımına destek verdi

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nin (TOGED) de içerisinde bulunduğu Avrupa Oyun Geliştirici Federasyonu'nun paylaştığı yeni raporda Microsoft'un yaklaşık 70 milyar dolarlık Activision Blizzard'ı satın almasını desteklediğini bildirdi.

Microsoft'un Call of Duty geliştiricisi Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirilmesinin ardından şirket, bu satın alımın haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle birçok kez dava açıldı.

AVRUPA OYUN GELİŞTİRİCİ FEDERASYONU, MICROSOFT'A DESTEK VERDİ

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Oyun Geliştirici Federasyonu (EGDF) resmi bir açıklama yayınladı. Potansiyel satın alma konusuna değinen EGDF, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasını destekliyor, çünkü oyun pazarlarındaki rekabet üzerindeki potansiyel olumlu etkileri, genel olarak sınırlı konsol ve abonelik pazarına özgü rekabet endişelerinden daha ağır basıyor" denildi.

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasının oyun pazarına olumlu yönden etki edeceğini söyleyen EGDF, şu maddelere yer verdi:

Microsoft'un Acitivision Blizzard'ı satın alması, Apple ve Google'a baskın mobil oyun pazarı uygulama mağazaları olarak meydan okumasını sağlıyor.

Satın alma, Microsoft'a gelişmekte olan bulut oyun / oyun aboneliği hizmeti pazarlarında Apple'a meydan okuma imkanı sunuyor.

Satın alma, Microsoft'un Tencent'e dünyanın önde gelen küresel oyun geliştiricisi ve yayıncısı olarak meydan okumasını sağlıyor.

"PLAYSTATION PAZAR LİDERİ"

Ayrıca, konsol oyun pazarlarında Sony'nin PlayStation platformuyla açık ara Pazar lideri olduğunu ve Microsoft'un hala zorlu bir konumda olduğunu bildiren EGDF, oyun pazarlarında adil ve sürdürülebilir rekabeti desteklemekte olduğunu bildirdi.

EGDF NEDİR?

Avrupa Oyun Geliştirici Federasyonu (EGDF), 21 Avrupa ülkesinde bulunan oyun geliştirici stüdyolarını temsil eden Türkiye, Fransa, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Sırbistan, Polonya gibi 22 ulusal ticaret birliğini birleştiriyor.

EGDF, üyeleri aracılığıyla, çoğu KOBİ olan ve 40.000'den fazla kişiyi istihdam eden 2.500'den fazla oyun geliştirici stüdyosunu temsil ediyor.