Assassin's Creed Valhalla'nın final güncellemesi yayınlandı

Ubisoft, Eivor ve Assassin's Creed Valhalla'ya artık veda ediyor ve Valhalla'nın son güncellemesini yayınlıyor. İki yıldan fazla bir süredir düzenli bir şekilde güncellemeler yayınlayan Ubisoft, artık Assassin's Creed Valhalla'ya yeni güncelleme getirmeyecek.