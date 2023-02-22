Assassin's Creed Valhalla'nın final güncellemesi yayınlandı
Gamegar Haberleri
Ubisoft, Eivor ve Assassin's Creed Valhalla'ya artık veda ediyor ve Valhalla'nın son güncellemesini yayınlıyor. İki yıldan fazla bir süredir düzenli bir şekilde güncellemeler yayınlayan Ubisoft, artık Assassin's Creed Valhalla'ya yeni güncelleme getirmeyecek.
2020 yılında piyasaya sürülen Assassin's Creed'in İskandinav mitolojisine değinen oyunu Valhalla, 1.7.0 güncellemesi yayınlandı. Ubisoft, artık Assassin's Creed Valhalla'ya yeni güncelleme yayınlamayacak.
2 yıldan fazla bir süredir güncelleme alan Assassin's Creed Valhalla, geçtiğimiz aylarda son güncellemesinin önümüzdeki aylarda geleceği duyurulmuştu. 21 Şubat 2023 itibarıyla Assassin's Creed Valhalla'nın 1.7.0 final güncellemesi yayınlandı. Geliştirici ekip Ubisoft, sevilen oyuna artık yeni güncelleme getirmeyecek.
21 Şubat'ta yayınlanan 1.7.0 güncellemesi ile Assassin's Creed Valhalla'nın final güncellemesi yayınlandı. Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içeren son güncellemenin boyutu da belli oldu:
- Xbox Series X|S:15,1 GB
- Xbox One:9,9 GB
- PlayStation5: 0,5 GB
- PlayStation4: 1,6 GB
- PC:6,3 GB
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- Katzenelnbogen'deki Kaptan, öldürme onaylandığında sayılmaz.
- Işık Parmaklı yeteneğin önemli öğelerin alınmasını engellediği nadir durumların çoğu çözüldü.
- Eivor'un saçları, bir Animus Anomalisini tamamladıktan sonra kaputun içinden kesilebilir.
- Daha önce satın alınan öğeler oyuncu envanterinde eksik.
- Kuzgun Klanı Mürettebatı kıyafeti geliştirilemez veya daha yüksek bir kaliteye yükseltilemez.
- Envanterdeki toplam Opal sayısı, dünyadaki bir Opal'ı alırken güncellenmez.
- Haftalık Ücretsiz Öğeyi talep etmeye çalışırken oluşan hata çözüldü.
- Dişli paketleri, paketin içeriğine zaten sahip olunduğunda mağazada görünmeye devam eder.
- Öğeler bazı durumlarda yanlış bir şekilde sahiplik olarak görünür.
- Korece dili Steam Dili sekmesi üzerinden uygulanamaz.
- Alacakaranlık Setini satın alırken 5/5 parça donanıma zaten sahipseniz Helix Kredilerini kaybetmek mümkündür.
- Tam setin parçalarını kullanırken Helix Store öğelerinin fiyatlandırılmasıyla ilgili sorunlar.
- Xbox'ta, mağazadan Helix Kredileri satın alırken oyuncu envanterine doğru şekilde eklenmez.
- Oyun içi açılır pencereler artık oyuna başlarken Paylaşılan Geçmiş ve Son Bölüm için görünmez.