Akıllı telefonlar gelişmeye devam ettikçe, PC ve konsol oyunları da mobil sürümleri çıkmaya devam ediyor. Birçok oyun geliştiricisi mobil oyun kitlesine de hitap etmek amacıyla PC ve konsol oyunlarını telefonlara çıkartmak için geliştirmelere devam ediyor. Peki, Electronic Arts'ın yayınladığı battle royale oyunu Apex Legends Mobile ne zaman çıkacak? Apex Legends Mobile çıkış tarihi 2022!

Bazı PUBG, Call of Duty ve Fortnite gibi battle royale oyunlar başarıları sayesinde mobil sürümleri erkenden piyasaya sürüldü. Sırada ise Apex Legends bulunuyor. İşte Apex Legends Mobile hakkında bilinen her şey…

APEX LEGENDS MOBILE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apex Legends Mobile'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Apex Legends Mobile'ın bu ay çıkacağı paylaşıldı ve Android ve iOS cihazlar için ön kayıt bağlantı linkleri paylaşıldı. Apex Legends Mobile'ın 17 Mayıs'ta iOS ve Android cihazlara çıkış yapması bekleniyor.