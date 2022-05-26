Apex Legends Mobile'ın bir haftalık kazancı açıklandı! Milyonlarca dolar gelir elde etti - Haberler

Apex Legends Mobile'ın bir haftalık kazancı açıklandı! Milyonlarca dolar gelir elde etti
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Respawn Entertainment'ın geliştirdiği oynaması ücretsiz battle royale oyunu Apex Legends Mobile'ın çıkış yapmasının ardından bir hafta sonra oyunun bir haftada elde ettiği gelir açıklandı. Yeni mobil oyun son yedi gün içinde yaklaşık 5 milyon dolar gelir elde etti.
Oyunun ücretsiz olmasının yanı sıra oyun içi satın alımlar mevcuttur. Premium Battle Pas ve mobil cihazlara özel kaplamaları destekleyen Apex Legends Mobile için ilk haftası bol kazançlı geçtiği anlaşıldı.
BİR HAFTADA 5 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİ
Apex Legends Mobile'ın piyasaya çıktığı ilk hafta boyunca oyuncu harcamalarından yaklaşık 5 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor; bu, Call of Duty Mobile'ın 2019'daki ilk yedi gününde getirdiğinin yaklaşık üçte biri kadarıdır.
Apex Mobile'ın açılış haftası, özellikle mobil oyunlar göz önüne alındığında, ses getiren bir başarı oldu. Hem Call of Duty Mobile hem de PUBG Mobile bugüne kadar milyarlarca dolar kazandı. Apex Legends Mobile bu yolda ilerlemeye devam ederse PUBG ve Call of Duty'nin peşinden gelebilir.
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APEX LEGENDS MOBİL ÖZELLİKLERİ
İkonik Efsanelerle Stratejik Oyun
- Strateji, taktiksel manga oyunu ve Battle Royale DNA'mızın özüdür!
- FPS, TPS ve egzotik silahlar, ekipmanlar ve taktik yeteneklerden oluşan bir cephanelikle savaş aksiyonu
- Oyun tarzınıza uyan bir silahla ateş edin! SMG, Saldırı Tüfeği, LMG veya Av Tüfeği
- Arena maçları hayatta kalmak için hızlı tempolu stratejik seçimler gerektirir
- Efsaneler sizi bekliyor! Sevilen Efsanelerin yanı sıra özel karakterlerden oluşan bir kadro arasından oyunun mobil versiyonuna seçim yapın
- Bir dizi oyun stiline uyan bir Efsane bulmak için her karaktere benzersiz yetenekler ve kişiliklerle hakim olun
Takım tabanlı Çok Oyunculu Kahraman Nişancı
- Rekabetçi PvP takım savaşı oyunlarında diğer iki oyuncuyla takım kurun
- Efsanevi takımlar, her takım arkadaşının benzersiz beceri setinin birleştirilmesiyle oluşturulur
- Stratejik kombinasyonlar ve gelişen taktiklerle çok oyunculu manga oyunu
- Destansı battle royale oyunlarında arkadaşlarınızla ve oyuncularla savaşın ve güçlerinizi birleştirin
Yüksek Oktanlı Battle Royale Yarışması
- PvP FPS & TPS kahraman nişancı savaş oynanışı, şimdi daha hızlı tempolu ve yenilikçi
- Atış silahı ve hareket her zamankinden daha akıcı
- Battle Royale eğlencesi heyecan verici aksiyonla güçlendirildi
- Sürükleyici ve Sürekli Gelişen Apex Legends Evreninde Kök Aldı
- Öngörülemeyen koşullar ve zorluklardan kurtulmak için savaşın
- Oyuncuların becerilerini test etmek için sürekli olarak yeni Efsaneler tanıtılıyor
Mobil İlk Uyarlamalar ve Yenilikler
- Mobil cihazlarda bağımsız bir Apex Legends oyunu
- Optimize edilmiş kullanıcı arayüzü ve mobil cihazlar için özel olarak oluşturulmuş kontroller
- Benzersiz mobil içerik ve oyun modları
- Yeni Efsaneler, haritalar, oynanış, modlar, ilerleme ve canlı etkinlikler