Apex Legends Mobile'ın bir haftalık kazancı açıklandı! Milyonlarca dolar gelir elde etti - Haberler

Oyunun ücretsiz olmasının yanı sıra oyun içi satın alımlar mevcuttur. Premium Battle Pas ve mobil cihazlara özel kaplamaları destekleyen Apex Legends Mobile için ilk haftası bol kazançlı geçtiği anlaşıldı.

BİR HAFTADA 5 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Apex Legends Mobile'ın piyasaya çıktığı ilk hafta boyunca oyuncu harcamalarından yaklaşık 5 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor; bu, Call of Duty Mobile'ın 2019'daki ilk yedi gününde getirdiğinin yaklaşık üçte biri kadarıdır.

Apex Mobile'ın açılış haftası, özellikle mobil oyunlar göz önüne alındığında, ses getiren bir başarı oldu. Hem Call of Duty Mobile hem de PUBG Mobile bugüne kadar milyarlarca dolar kazandı. Apex Legends Mobile bu yolda ilerlemeye devam ederse PUBG ve Call of Duty'nin peşinden gelebilir.

APEX LEGENDS MOBİL ÖZELLİKLERİ

İkonik Efsanelerle Stratejik Oyun

Strateji, taktiksel manga oyunu ve Battle Royale DNA'mızın özüdür!

FPS, TPS ve egzotik silahlar, ekipmanlar ve taktik yeteneklerden oluşan bir cephanelikle savaş aksiyonu

Oyun tarzınıza uyan bir silahla ateş edin! SMG, Saldırı Tüfeği, LMG veya Av Tüfeği

Arena maçları hayatta kalmak için hızlı tempolu stratejik seçimler gerektirir

Efsaneler sizi bekliyor! Sevilen Efsanelerin yanı sıra özel karakterlerden oluşan bir kadro arasından oyunun mobil versiyonuna seçim yapın

Bir dizi oyun stiline uyan bir Efsane bulmak için her karaktere benzersiz yetenekler ve kişiliklerle hakim olun

Takım tabanlı Çok Oyunculu Kahraman Nişancı

Rekabetçi PvP takım savaşı oyunlarında diğer iki oyuncuyla takım kurun

Efsanevi takımlar, her takım arkadaşının benzersiz beceri setinin birleştirilmesiyle oluşturulur

Stratejik kombinasyonlar ve gelişen taktiklerle çok oyunculu manga oyunu

Destansı battle royale oyunlarında arkadaşlarınızla ve oyuncularla savaşın ve güçlerinizi birleştirin

Yüksek Oktanlı Battle Royale Yarışması

PvP FPS & TPS kahraman nişancı savaş oynanışı, şimdi daha hızlı tempolu ve yenilikçi

Atış silahı ve hareket her zamankinden daha akıcı

Battle Royale eğlencesi heyecan verici aksiyonla güçlendirildi

Sürükleyici ve Sürekli Gelişen Apex Legends Evreninde Kök Aldı

Öngörülemeyen koşullar ve zorluklardan kurtulmak için savaşın

Oyuncuların becerilerini test etmek için sürekli olarak yeni Efsaneler tanıtılıyor

Mobil İlk Uyarlamalar ve Yenilikler