Apex Legends Mobile çıktı! Oyunculara neler sunuyor? - Haberler

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Battle Royale temalı Apex Legends Mobile için beklenen gün geldi. Uzun bir süredir gündemden düşmeyen mobil oyun, bir süre önce çıkışını gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar…

APEX LEGENDS MOBILE ÇIKIŞ YAPTI

Apex Legends Mobile, bir yıldır beta sürecindeydi. Oyun, şubat ayında Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Malezya, Filipinler, Endonezya, Meksika, Peru, Arjantin ve Kolombiya'daki Android ve iOS cihazlar için sınırlı bölgesel lansmanı gerçekleştirdi.

Bu gelişmenin ardından küresel pazarlar için ön siparişe açılan Apex Legends Mobile, 17 Mayıs yani bugün itibariyle Android ve iOS platformları için yayınlandı. 3,5 GB boyutundaki oyunun özellikle grafiksel açıdan diğer platformlardan eksik kalan bir yanı yok diyebiliriz.

Mobil oyunun sistem gereksinimleri de belli oldu. Sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için Android için en az 2 GB RAM ve 4 GB depolamanın yanı sıra Snapdragon 435/ Hisilicon Kirin 650/ Mediatek Helio P20/ Exynos 7420'ye denk veya daha iyi işlemciler gerekiyor.

iOS tarafında da benzer bir durum söz konusu. Zira Apex Legends Mobile, iOS 11 ve üzeri işletim sistemi ve Apple A9 ve üzeri işlemcilerle çalışabiliyor.

APEX LEGENDS MOBILE OYUNCULARA NELER SUNUYOR?

Savaş Royale, strateji oyunları ve taktik takım oyunları bizim DNA'mızda var!

Egzotik silahlardan oluşan bir cephane, ekipman ve taktiklerle FPS ve TPS kahraman nişancı aksiyonu

Çeşitli silah oyunları Oyun tarzınıza uygun SMG, Saldırı Tüfeği, Hafif Makineli Tüfek veya Av Tüfeğinden birini seçin

Hayatta kalmak için stratejik kararlarınızı hızlı şekilde vermeniz gerekir

Efsaneler ve yalnızca mobil versiyona özel karakterler arasından favorilerinizi seçin

Her karaktere benzersiz özellikler ekleyerek farklı oyun tarzlarına uygun Efsaneyi yaratın

PvP aksiyonu Diğer iki oyuncuyla bir takım olup en iyi rakip siz olun

Her takım üyesinin benzersiz yeteneklerini bir araya getirerek efsanevi ekipler kurun

Stratejik ekip kombinasyonların ve farklı taktiklerin bir arada olduğu çok oyunculu oyunlar oynayın

Arkadaşlarınızla ve size benzeyen oyuncularla güçlerinizi birleştirerek savaş royale oyunlarında hakimiyetinizi kurun

PvP FPS ve TPS kahraman nişancı savaş oyunları artık çok daha hızlı ve yeniliklerle dolu

Silah oyunları ve hareketler hiç olmadığı kadar akıcı

Savaş royale inanılmaz aksiyonlarla artık daha heyecanlı

Mobile oyunlar artık Çok Sürükleyici ve Durmadan Değişen Apex Legends Evreninde

Beklenmedik koşullar ve zorluklar

Oyuncuların yeteneklerini test etmeyi sağlayan Yeni Efsaneler

Mobilde özgün bir Apex Legends unvanı

Mobil cihazlara uygun kullanıcı arayüzü ve kontrolleri

Yalnızca mobil oyunlara özel içerik ve oyun modları

Yeni Efsaneler, haritalar, oyunlar, modlar, ilerleme ve canlı etkinlikler

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