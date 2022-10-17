Amourant kimdir? Amouranth gerçek adı ne? Amouranth evli mi?

Popüler canlı yayın platformu Twitch'te ASMR ve hot tube yayınları yapan Amouranth'ın kim olduğu hayranları tarafından araştırılıyor. Canlı yayınlarıyla birçok kez gündeme gelen Amouranth kimdir? Amouranth gerçek adı ne? Amouranth evli mi? Amourant kocası kim? Amouranth nereli, kaç yaşında? Detayları haberimizde…

Twitch'in en ünlü kadın yayıncılarından olan Amouranth, ASMR ve hot tube yayınlarıyla platformda en tanınan yayıncılardan biri oldu. Peki, Amouranth kimdir? Amouranth gerçek adı ne? Amouranth evli mi? Amourant kocası kim? Amouranth nereli, kaç yaşında? İşte detaylar…

AMOURANTH KİMDİR?

Gerçek adı Kaitlyn Siragusa olan Twitch yayıncısı Amouranth, 2 Aralık 1993 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston, Teksas eyaletinde doğru. Ailenin tek çocuğu olan Amouranth, çocukluğunda video oyunları oynamakla ve anime videoları izlemekle geçirdi.

Gençlik yıllarında kostüm tasarımına ve cosplay'e merak sardı. Teyzesi tarafından dikişi öğrenen Amouranth, Houston'da düzenlenen bir etkinlik için ilk kostümünü yaptı ve yarışmaya Prenses Zelda olarak katıldı ve ilk yarışmasını kazandı.

Üniversite yıllarında moda tasarımı ve tiyatro kostüm tasarımı derslerini alan Amouranth, Houston Grand Opera ve Houston Balesi'nde kostüm tasarımcısı olarak yer aldı.

AMOURANTH TWITCH'E NE ZAMAN BAŞLADI?

2016 yılında Amouranth, Twitch ile temasa geçti ve platformda yayın açıp canlı yayında kostüm yapması istenildi. Hızlı bir şekilde takipçi elde eden Amouranth, daha sonra içeriğini dans, ASMR ve hot tube yayınlarına yönlendirdi. 17 Ekim 2022 itibariyle Twitch'te5.9 milyon takipçisi bulunuyor.

AMOURANTH'IN ONLYFANS KAZANCI

Amouranth ayrıca, OnlyFans'taki en büyük içerik oluşturucularından biri oldu ve her ay 1,5 milyon dolardan fazla kazandığını açıkladı. 8 Ekim 2021'de Amouranth, Twitch'in yanı sıra Instagram ve TikTok'tan beşinci kez yasaklandı.

Amouranth, Spirit ve Kyran adında iki atı ve Nox ve Bear adında iki köpeği vardır. Birçok röportajda, içerik oluşturma işleminin nedeninin, kendi hayvan barınağını kurabilmesi ve istenmeyen ve kötü muamele görmüş köpekleri ve eski yarış atlarını kurtarabilmesi için yeterli para kazanmak olduğunu söyledi

AMOURANTH EVLİ Mİ?

15 Ekim 2022'de Amouranth, birkaç yıldır evli olduğunu ve kocasının kendisini zorla müstehcen yayınlar yapmaya zorladığını, aksi takdirde ise kocası, Amouranth'ın banka hesabındaki paraları Palomacy Güvercin ve Güvercin Evlat Edinme kurumuna bağışlayacağını söyledi.

AMOURANTH KOCASI KİM?

Amouranth'ın kocasının adın 'Nick Lee' olduğu ve Amouranth ile 2015 yılında evlendiği biliniyor. Ancak Amouranth, evli olduğunu kimseye söylemedi.

AMOURANTH'IN ALDIĞI ÖDÜLLER