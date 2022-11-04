AMD Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT'yi duyurdu! İşte çıkış tarihi ve fiyatı!
Gamegar Haberleri
AMD, nihayet yeni nesil ekran kartı mimarisi RDNA 3'ü ve bu mimari ile üretilecek iki adet ekran kartını tanıttı: AMD Radeon RX 7900 XTX ve AMD Radeon RX 7900 XT. Her iki ekran kartının da çıkış tarihi ve fiyatları açıklandı. Peki, AMD Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT fiyatı ne kadar? AMD Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…
Teknoloji devi AMD'nin NVIDIA RTX 4090 serisi ekran kartına karşı çıkardığı yeni nesil ekran kartı RX 7900 XTX ve RX 7900 XT'nin çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı. Peki, AMD Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT fiyatı ne kadar? AMD Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ne zaman çıkacak? İşte detaylar…
AMD Radeon RX 7900 XTX veAMD Radeon RX 7900 XT ekran kartlarını içeren AMD Radeon RX 7000 serisi ekran kartlarının ikisi de 13 Aralık 2022'de yurtdışında çıkış yapacak. Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağına dair bir açıklamada bulunulmadı.
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AMD'nin yeni nesil 7000 serisi ekran kartlarının duyurulan iki modeli arasında 100 dolarlık bir fark bulunmaktadır. AMD Radeon RX 7000 serisi ekran kartlarının Türkiye satış fiyatı henüz açıklanmadı, ancak yurt dışı fiyatları aşağıdaki gibidir:
- AMD Radeon RX 7900 XTX: 999,999 Dolar
- AMD Radeon RX 7900 XT: 899,99 Dolar
- Bilgi İşlem Birimleri : 96
- RDNA 3 çekirdekleri : 6,144
- GHz : 2.3
- Bellek : 24 GB GDDR6
- Bellek veri yolu : 384-bit
- Sonsuzluk Önbelleği : 96MB
- Toplam Kart Gücü (Watt): 335
- Fiyatı : 999 Dolar
- Bilgi İşlem Birimleri : 84
- RDNA 3 çekirdekleri : 5,376
- GHz : 2
- Bellek : 20 GB GDDR6
- Bellek veri yolu : 320-bit
- Sonsuzluk Önbelleği: 80MB
- Toplam Kart Gücü (Watt): 300
- Fiyatı : 899 Dolar
AMD Radeon RX 7900 XTX'in 4K çözünürlükte en yüksek ayarlarda oyunlarda aldığı FPS değerleri aşağıdaki gibidir:
- Call of Duty Modern Warfare 2: 139 FPS
- God of War: 98 FPS
- Red Dead Redemption 2: 93 FPS
- Assassin's Creed Valhalla: 109 FPS
- Resident Evil Village (Ray Tracing): 138 FPS
- Doom Eternal (Ray Tracing):138 FPS