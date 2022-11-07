Amazon'un MMORPG'si New World, oyuncu rekoru kırdı

Amazon Games'in geliştirip Eylül 2021'de piyasaya sürdüğü MMORPG oyunu New World, lansmanından aylar sonra tekrardan yükselişe geçti. New World, 6 Kasım itibariyle 137 binden fazla anlık oyuncu ile rekor 13 aydan sonra tekrardan yükselişe geçti.

New World, Eylül 2021'de Steam tarihindeki en popüler oyunlardan biri olarak piyasaya sürüldü ve 953 bin anlık kullanıcı ile zirvelere yükseldi. Steam'de şimdiye kadar anlık en yüksek oyuncuya sahip oyunlarda yedinci sırada yer alan New World, tekrardan canlandı.

NEW WORLD, OYUNCU REKORU KIRDI

17 Ekim 2022'de yayınlanan Brimstone Sands güncellemesi ile oyuncu sayısında artış yaşayan New World, 2 Kasım'da yeni ve geri dönen oyuncuları el değmemiş sunucuların zemin katına girmesinin bir yolu olan Fresh Start Worlds'ü duyurdu.

New World'ün lansmanı boyunca 913,634 anlık kullanıcı ile en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından oyuncular yavaş yavaş oyunu terk etmeye başladı. Ekim'deki yeni güncellemeyle beraber ufak bir atağa geçen New World, 2 Kasım itibariyle 100 bin kullanıcının üstüne çıktı ve 6 Kasım'da 137,755 anlık kullanıcı ile yakın tarihte rekor kırdı.

Ayrıca oyunun Steam'de yüzde 50 indirime girmesi de faydada bulundu. New World'ün indirimsiz satış fiyatı 177,50 TL iken yüzde 50 indirim ile 88,75 TL'ye düştü. İndirim 8 Kasım'a kadar devam edecek.