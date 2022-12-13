Amazon Prime Gaming, yılbaşına özel 430 TL değerinde 10 adet ücretsiz oyun veriyor

Amazon, Prime üyelerine 27 Aralık Salı günü toplam değeri 430 TL olan 10 adet ücretsiz oyun verecek. Amazon Prime Gaming'in yılbaşına özel oyunları arasında Dishonored 2 ve SNK 40th Anniversary Collection da yer alıyor.

Her ay Prime üyelerine ücretsiz oyunlar veren Amazon, yılbaşına özel toplam değeri 430 TL olan 10 adet ücretsiz oyun verecek. Ayrıca Farm Heroes Saga ve Candy Crush Saga dahil olmak üzere birçok popüler mobil oyun için bonus içerik de bulunacak.

AMAZON PRIME GAMING YILBAŞI ÜCRETSİZ OYUNLARI

Dishonored 2 – 259,00 TL

Metal Slug – 15,00 TL

Metal Slug X – 15,00 TL

Metal Slug 3 – 15,00 TL

Real Bout Fatal Fury - Satılmıyor

The King of Fighters 2003 – 24,00 TL

The Last Blade – 18,00 TL

The Last Blade 2 – 18,50 TL

Twinkle Star Sprites – 15,00 TL

SNK 40th Anniversary Collection – 50,00 TL

Ayrıca Amazon Prime Gaming'in Aralık 2022 ücretsiz oyunlarını da almayı unutmayınız. Aralık ayında kullanıcılarına 447 TL değerinde 8 adet oyun veriliyor.

PRIME GAMING KAPSÜLÜ

League of Legends oyuncularının her ay beklediği Prime Gaming Kapsülü'nde Aralık ayının içerikleri belli oldu:

350 RP

5 İhtişamlı Öz

200 Turuncu Esans

(1) Sahipsiz 1350 RP Kalıcı Dış Görünüş

(5) Şampiyon Parçaları

(2) 1. Seri Ebediler Parçaları

(1) 30 Günlük XP Takviyesi

PRIME GAMING NE KADAR?

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.