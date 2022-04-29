Amazon Prime Gaming Mayıs 2022 oyunları açıklandı! 260 TL değerindeki 6 oyunu ücretsiz veriyor - Haberler

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Amazon Prime Gaming Mayıs 2022 oyunları açıklandı! 260 TL değerindeki 6 oyunu ücretsiz veriyor

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Amazon Prime Gaming Mayıs 2022 oyunları açıklandı! 260 TL değerindeki 6 oyunu ücretsiz veriyor

Amazon, Prime abonelerine özel her ay ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Ücretsiz oyunların yanı sıra oyun içi kozmetik ürünler ve oyun içi krediler de vererek Amazon Prime abonelerini mutlu etmeyi başarıyor. 260 TL değerindeki Amazon Prime Gaming Mayıs 2022 oyunları açıklandı.

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.

Prime Gaming'de Mayıs 2022'de ücretsiz oyunların yanı sıra birçok oyun içi kozmetikler de verilmektedir. Ayrıca Prime Gaming'de League of Legends için geçerli ücretsiz 650 RP'nizi almayı unutmayın.

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AMAZON PRIME GAMING MAYIS 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI

  • Dead Space 2 – 129 TL
  • The Curse of Monkey Island – 13 TL
  • Out of Line – 22 TL
  • Mail Mole – 25 TL
  • Cat Quest – 21 TL
  • Shattered Tale of Forgetten King – 50 TL

LEAGUE OF LEGENDS KAPSÜLÜ VE 650 RP

Ayrıca oyun içi kozmetikleri de vermeye devam ediyor. Lost Ark'ta Relic Rapport Chest Pack, Apex Legends'te Valkyrie Deep Dive Bundle, League of Legends'ta 650 RP ve lol kapsülü Mayıs ayında Amazon Prime Gaming aboneleriyle beraber.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Amazon Prime Gaming, Amazon Prime, Gamegar,, Haberler

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