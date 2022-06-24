A Plague Tale: Requiem'in çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Asobo Studio'nun bir diğer A Plague Tale: Innocence oyunu A Plague Tale: Requiem'den uzatılmış oynanış fragmanı yayınlandı. Fragman ile birlikte A Plague Tale: Requiem'in çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı.
Focus Entertainment ve Asoobo Studio, A Plague Tale: Requiem'in önümüzdeki Ekim ayında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Serinin bir sonraki oyunundan 12 dakikalık fragman ile oyunun görüntüleri ve oynanışı yayınlandı.
A Plague Tale: Requiem'in yayınlanan fragmanı ile birlikte Steam mağazasında çıkış tarihi belirdi. A Plague Tale: Requiem'in 18 Ekim'de çıkış yapacağı açıklandı.
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A Plague Tale Requiem'in Steam ön sipariş fiyatı 550,00 TL olarak belirlendi.
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