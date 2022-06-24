A Plague Tale: Requiem'in çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

Focus Entertainment ve Asoobo Studio, A Plague Tale: Requiem'in önümüzdeki Ekim ayında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Serinin bir sonraki oyunundan 12 dakikalık fragman ile oyunun görüntüleri ve oynanışı yayınlandı.

A PLAGUE TALE: REQUIEM'İN ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

A Plague Tale: Requiem'in yayınlanan fragmanı ile birlikte Steam mağazasında çıkış tarihi belirdi. A Plague Tale: Requiem'in 18 Ekim'de çıkış yapacağı açıklandı.

A PLAGUE TALE REQUIEM KAÇ TL?

A Plague Tale Requiem'in Steam ön sipariş fiyatı 550,00 TL olarak belirlendi.

A PLAGUE TALE: REQUIEM KONUSU NE?

Acımasız, nefes kesici bir dünyaya yürek burkan bir yolculuğa çıkın ve umutsuz bir hayatta kalma mücadelesinde sevdiklerinizi kurtarmanın maliyetini keşfedin. Çeşitli silahlar, aletler ve doğaüstü güçlerle gölgelerden saldırın veya cehennemi serbest bırakın.