A Plague Tale: Requiem'in çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı - Haberler

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A Plague Tale: Requiem'in çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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A Plague Tale: Requiem'in çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

Asobo Studio'nun bir diğer A Plague Tale: Innocence oyunu A Plague Tale: Requiem'den uzatılmış oynanış fragmanı yayınlandı. Fragman ile birlikte A Plague Tale: Requiem'in çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı.

Focus Entertainment ve Asoobo Studio, A Plague Tale: Requiem'in önümüzdeki Ekim ayında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Serinin bir sonraki oyunundan 12 dakikalık fragman ile oyunun görüntüleri ve oynanışı yayınlandı.

A Plague Tale: Requiem'in yayınlanan fragmanı ile birlikte Steam mağazasında çıkış tarihi belirdi. A Plague Tale: Requiem'in 18 Ekim'de çıkış yapacağı açıklandı.

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A Plague Tale: Requiem'in çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

A Plague Tale Requiem'in Steam ön sipariş fiyatı 550,00 TL olarak belirlendi.

A Plague Tale: Requiem'in çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

Acımasız, nefes kesici bir dünyaya yürek burkan bir yolculuğa çıkın ve umutsuz bir hayatta kalma mücadelesinde sevdiklerinizi kurtarmanın maliyetini keşfedin. Çeşitli silahlar, aletler ve doğaüstü güçlerle gölgelerden saldırın veya cehennemi serbest bırakın.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

A Plague Tale: Requiem Steam Gamegar Haberler

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