62 yaşındaki adamın oyun kart koleksiyonu çalındı! Çalınan kartlar bir servet değerinde

Güney Carolina eyaletine bağlı Spartanburg İlçe Şerif Ofisi'nin yayınladığı rapora göre 62 yaşındaki adamın evine ısıtma, havalandırma ve klima ekibine bağlı çalışan işçilerin girdiği ve daha sonrasında bir servet değerindeki Pokemon oyun kartlarının çalındığı açıklandı.

62 YAŞINDAKİ ADAMIN POKEMON KARTLARI ÇALINDI

The Smoking Gun'a konuşan 62 yaşındaki adam, toplam değeri 500 bin dolar olan Pokemon oyun kartlarının bulunduğu odaya sadece ısıtma, havalandırma ve klima şirketinin çalışanlarının girdiğini söyledi. Evine tamir için gelen çalışanların kartların bulunduğu odaya girdiğini ve onlardan sonra Pokemon kartlarının çalındığını bildirdi.

ÇALINAN KARTLARDAN BİRİNİN DEĞERİ 420 BİN DOLAR

Pokemon kartlarının değeri hakkında konuşan 62 yaşındaki adam, 1999'da yayınlanan ilk baskı kutuları için yapılan son açık artırmadan satın aldığını ve bu nedenle açılmamış paketlerden birinde kendi başına 420 bin dolara kadar satılabilen Charizard 1st Edition Shadowless Base Set'in olduğunu söyledi.

YÜZ BİNLERCE DOLARA POKEMON KARTLARI SATILIYOR

Son dönemde koleksiyonluk Pokemon kartlarına artan değer sonrası bu kartlara sahip olanların altında bir servet yatmaya başladı. Pokemon kartlarının son zamanlarda tekrardan değerlenmesinin sebebi ise Amerikalı İçerik Üreticisi Logan Paul'un Pokemon kartlarına yüz binlerce dolar harcamasıyla başladı.