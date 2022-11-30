35 dolar değerindeki Xbox Live Gold Aralık oyunları açıklandı

Xbox'ın Pazarlama Program Müdürü Dan Hickey tarafından Xbox Wire'da yapılan açıklama ile Xbox Live Gold Aralık 2022 oyunları açıklandı. Toplam değeri 35 dolar olan iki oyun ücretsiz oldu.

XBOX LIVE GOLD ARALIK 2022 OYUNLARI

Colt Canyon ($14.99): 1 – 31 Aralık

Bladed Fury ($19.99): 16 Aralık – 15 Ocak 2023

Colt Canyon

Şapkalarına tutun, partnerim. Size bir masal anlatayım: "Ölüme terk edilmiş ve partneri kaçırılmış bir silahşörle uğraşın. Gizli hazineler, silahlar, tehlike ve kana susamış pisliklerle dolu affedilemez bir batı manzarası olan Colt Kanyonu'na gitmenin zamanı geldi. Yolunuzu çekin ve belki de arka planda mırıldanan bir spagetti batı müziği ile yol boyunca TNT ile birkaç şeyi havaya uçurun. Eşinizi ve diğer masumları kurtarın ve eğer şanslıysanız, bunu yaparken bir patlama yaşayacaksınız ve şahin yemeği olarak sonuçlanmayacaksınız.

Bladed Fury

Cinayetle suçlanan ve sürgüne gönderilen Prenses Ji, masumiyetini kanıtlamak, kız kardeşini kurtarmak ve kanlı bir intikam izi bırakmak için nefes kesici, aksiyon dolu bir yolculuğa çıkar. Çin mitolojisine dayanan bu klasik 2D oyunda yandan kaydırma becerilerinizi ortaya çıkarın. Yüksek oktanlı kombo saldırıları kullanarak antik düşmanlara ve tanrılara karşı savaşın! Sanat ve ses tasarımı, geleneksel gelişmeleri gerçeküstü bir kenarla karıştırarak muhteşem bir şekilde işlenmiştir.