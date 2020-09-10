"Game of Thrones"un "Lady Tyrell"i Diana Rigg 82 yaşında hayatını kaybetti
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"Game of Thrones"un "Lady Tyrell"i Diana Rigg 82 yaşında hayatını kaybetti

"Game of Thrones" isimli dizide "Olenna Tyrell" karakterini canlandıran Diana Rigg, 82 yaşında yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

10.09.2020 22:13 | Son Güncelleme: 10.09.2020 22:33

Dünya üzerinde milyonlarca izleyiciyi ekranları başına çeken "Game of Thrones" dizisinin "Olenna Tyrell"ı İngiliz aktris Diana Rigg, 82 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Rigg'in menajeri İngiliz basınına yaptığı açıklamada, oyuncunun son nefesini ailesinin yanında, huzur içinde verdiğini dile getirdi.

1938 doğumlu oyuncuya mart ayında kanser teşhisi konulmuştu. Rigg son olarak "Game of Thrones'ta (Taht Oyunları)" rol almış ve "Olena Tyrell" karakterini canlandırmıştı. Rigg ayrıca James Bond filmlerinin altıncısı olan 1969 yapımı "Majestelerinin Gizli Servisinde (On Her Majesty Secret)"ta "Bond'un evlendiği, zengin bir iş insanının kızı Tracey" rolüne hayat vermişti.

BİRÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Sahne ve perdede gösterdiği başarılarla Bafta, Emmy, Tony ve Evening Standard gibi ödüllere layık görülen Rigg, Londra Kraliyet Dramatik Sanat Akademisi'nde (RADA) oyunculuk eğitimi almış ve mezun olduktan sonra Royal Shakespeare Company'ye katılmıştı.

'Game of Thrones'un 'Lady Tyrell'i Diana Rigg 82 yaşında hayatını kaybetti
'Game of Thrones'un 'Lady Tyrell'i Diana Rigg 82 yaşında hayatını kaybetti
'Game of Thrones'un 'Lady Tyrell'i Diana Rigg 82 yaşında hayatını kaybetti
'Game of Thrones'un 'Lady Tyrell'i Diana Rigg 82 yaşında hayatını kaybetti
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