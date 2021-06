Game Of Thrones'ın güzel oyuncusu The Staircase kadrosuna katıldı

Game Of Thrones (taht oyunları) dizisindeki Sansa Stark karekteri ile izleyicilerin karşısına geçen ve performansı ile adından çokca söz ettiren ünlü oyuncu Sophie Turner yine HBO Max'in yayınlayacağı yeni dizi The Staircase'in kadrosunda yer alacak.

Colin Firth, Toni Collette, Juliette Binoche, Rosemarie DeWitt ve Parker Posey'in de rol aldığı dizinin sezonu 8 bölüm sürecek. Firth, gerçek hayattan uyarlama dizide 2001'de karısını öldürmekle suçlanan Michael Peterson'ı canlandıracak. Peterson, eşinin merdivenden düşerek öldüğünü iddia etse de polis, ölümün kazaymış gibi gösterilen bir cinayet olduğu şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

Collette, bahsi geçen Kathleen Peterson'ı canlandıracak. Turner ise Michael'ın evlatlık aldığı kızlardan birisi olan Margaret Ratliff'i oynayacak. Aynı isimli belgeselden ve olayı konu alan kitaplardan esinlenilerek hazırlanacak The Staircase'in senaryosunu Antonio Campos (Christine, The Sinner, The Punisher) ve Maggie Cohn (American Crime Story), yapımını Annapurna Television üstlendi. HBO'da ekrana gelen Game of Thrones'la bilinen Sophie Turner, son olarak dijital platform Quibi'de yayınlanan Survive dizisinde rol aldı. Turner, X-Men serisindeki filmlerde Jean Grey'i canlandırdı.