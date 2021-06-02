Game Of Thrones'ın güzel oyuncusu The Staircase kadrosuna katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Game Of Thrones'ın güzel oyuncusu The Staircase kadrosuna katıldı

Game Of Thrones'ın güzel oyuncusu The Staircase kadrosuna katıldı
Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Yaşam

Game Of Thrones (taht oyunları) dizisindeki Sansa Stark karekteri ile izleyicilerin karşısına geçen ve performansı ile adından çokca söz ettiren ünlü oyuncu Sophie Turner yine HBO Max'in yayınlayacağı yeni dizi The Staircase'in kadrosunda yer alacak.

Colin Firth, Toni Collette, Juliette Binoche, Rosemarie DeWitt ve Parker Posey'in de rol aldığı dizinin sezonu 8 bölüm sürecek. Firth, gerçek hayattan uyarlama dizide 2001'de karısını öldürmekle suçlanan Michael Peterson'ı canlandıracak. Peterson, eşinin merdivenden düşerek öldüğünü iddia etse de polis, ölümün kazaymış gibi gösterilen bir cinayet olduğu şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

HAYRANLARI MERAKLA BEKLİYOR

Collette, bahsi geçen Kathleen Peterson'ı canlandıracak. Turner ise Michael'ın evlatlık aldığı kızlardan birisi olan Margaret Ratliff'i oynayacak. Aynı isimli belgeselden ve olayı konu alan kitaplardan esinlenilerek hazırlanacak The Staircase'in senaryosunu Antonio Campos (Christine, The Sinner, The Punisher) ve Maggie Cohn (American Crime Story), yapımını Annapurna Television üstlendi. HBO'da ekrana gelen Game of Thrones'la bilinen Sophie Turner, son olarak dijital platform Quibi'de yayınlanan Survive dizisinde rol aldı. Turner, X-Men serisindeki filmlerde Jean Grey'i canlandırdı.

Bilal Çığrım
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Antony Blinken Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Demet Özdemir Barış Murat Yağcı
Spor Enes Ünal Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Game Of Thrones'ın güzel oyuncusu The Staircase kadrosuna katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 16:09:23. #1.16#

title