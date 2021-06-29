Gamaleya Enstitüsü: "Sputnik V Delta mutasyonuna karşı yaklaşık yüzde 90 etkili"
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Gamaleya Enstitüsü: "Sputnik V Delta mutasyonuna karşı yaklaşık yüzde 90 etkili"

Gamaleya Enstitüsü: 'Sputnik V Delta mutasyonuna karşı yaklaşık yüzde 90 etkili'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gamaleya Enstitüsü Direktör Yardımcısı Denis Logunov, Rusya'nın korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Covid-19'un Delta mutasyonuna karşı etkinlik oranının yüzde yaklaşık 90 etkili olduğunu duyurdu.

Gamaleya Enstitüsü Direktör Yardımcısı Denis Logunov, Rusya'nın korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Covid-19'un Delta mutasyonuna karşı etkinlik oranının yüzde yaklaşık 90 etkili olduğunu duyurdu.

Rusya'da, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Rus bilim insanları tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V, CoviVac ve EpiVacCorona aşıları uygulanmaya devam ederken, tüm aşılama ve tedbirlere rağmen Covid-19'un Delta mutasyonunun vaka ve can kaybı sayılarında artışa neden olması yetkilileri harekete geçirdi.

Dünyanın ilk tescilli aşısı olma özelliğini taşıyan Sputnik V aşısının geliştiricisi Gamaleya Enstitüsü'nün Direktör Yardımcısı Denis Logunov yaptığı açıklamada, Sputnik V aşısının Covid-19'a karşı etkinlik oranının yüzde 92, Delta mutasyonuna karşı etkinlik oranının ise yüzde 90 dolaylarında olduğunu kaydetti. Logunov, "Delta mutasyonunda aşının etkisinde hafif bir azalma görüyoruz. Bu, Sputnik V aşısında yüzde 2,6 dolaylarında bir azalma. Bu oran, yabancı aşılarda 3 ile 5 oranları arasında değişiyor. Aşının Delta mutasyonuna karşı etkinlik oranı yüzde 90 dolaylarında" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Logunov, enstitü olarak tüm verileri topladıklarını ve toplanan verileri istatistiksel olarak devletin sağlık sistem veri tabanına işlediklerini belirtti.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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