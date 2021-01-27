Galip Öztürk kimdir? Galip Öztürk kaç yaşında, nereli? Galip Öztürk serveti!

Metro Şirketler Grubu'nun sahibi Galip Öztürk kimdir? Galip Öztürk kaç yaşında, nereli? Galip Öztürk serveti!

GALİP ÖZTÜRK KİMDİR?

Galip Öztürk, 1 Ocak 1965 doğumlu Ayvacık, Samsun), Gürcistan vatandaşı, Metro Şirketler Grubu'nun sahibi ve 2005'te kurulan "Türkiye Otobüsçüler Federasyonu"nun da kurucu başkanı. Galip Öztürk'ün dedesi ve büyükleri, 1916 yılındaki Rus ilerlemesinde Sürmene'den Çarşamba yöresine yerleşmiştir. Ailesinin beş çocuğundan biri olan Öztürk, 1965 yılında İsmail Öztürk'ün oğlu olarak Ayvacık'ta doğdu.İlköğrenimini Çarşamba'da tamamladıktan sonra 13 yaşındayken İstanbul'a giderek Topkapı'da bir çay ocağında çalışmaya başladı. Ardından Topkapı otogarında küçük bir çay ocağı ile ticarete başladı. Daha sonra otobüs taşımacılığına geçti ve 1992 yılının Kasım ayında ise Metro Turizm'i kurdu. İlk olarak İstanbul-Ankara hattında üç otobüsle yola çıkan firma daha sonra hızla büyümeye başladı. Öztürk 2000 yılında Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği'nin başkanlığına seçildi. Aynı yıl Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'nin de yönetim kurulu başkanlığı seçimini kazandı. 4 Ocak 2005 tarihinde ise 58 derneği çatısı altında toplayan Türkiye Otobüsçüler Federasyonunu kurdu ve bu federasyonun kurucu başkanlığı görevini üstlendi.

GALİP ÖZTÜRK ÖZEL HAYATI

Evli olan Galip Öztürk, evli olup; 4 kız, 4 erkek çocuğu bulunmaktadır.