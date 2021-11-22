Galibiyet golüyle kalp krizi geçirdi; hastanede kurtarılamadı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile oynadığı derbi maçında uzatmalarda attığı galibiyet golü ile birlikte heyecanlanıp kalp krizi geçiren Ahmet Uysal'ın cenazesi ilk olarak Tepeköy Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada 'helallik' alınması sırasında gözyaşları sel oldu. Uysal'ın cenazesi daha sonra Tepeköy Mahallesi Merkez Camii'ne götürüldü. İkindi vakti düzenlenen törene Uysal'ın oğlu Mehmet Uysal, CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Uysal'ın sevenleri katıldı. Uysal kılınan namazın ardından Tepeköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan - Son Dakika Haberleri

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